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Яка ситуація із захворюваністю на коронавірус у Любешівському районі

Яка ситуація із захворюваністю на коронавірус у Любешівському районі
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували один випадок захворювання на COVID-19 у жительки села Велика Глуша.

Одужали 6 жителів району: 3 – смт Любешів, 1 – с. Міжгайці, 2 – с. Судче, - інформують у Любешівській РДА.

Надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 10 жителів району: 4 - смт Любешів, 1 – с. Дольськ, 2 – с. Судче, 2 – с. Ветли, 1 – с. Зарудчі.

Загалом, станом на 13 серпня 2020 року у районі зареєстрували 156 випадків захворювання на COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 106 осіб. 5 випадків завершилися летально.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

Любешів – 65 (50 одужали), в тому числі 1 летальний;

Зарудчі – 12 (8 одужали);

Ветли – 11 (11 одужали);

Судче – 9 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;

Люб’язь – 8 (8 одужали);

В’язівне – 7 (5 одужали);

Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;

Проходи – 4 (4 одужали);

Деревок – 4 (4 одужали);

Гірки – 4;

Великий Курінь – 3 (1 одужав);

Цир – 2, в тому числі 1 летальний;

Любешівська Воля – 2 (2 одужали);

Нові Березичі – 2 (2 одужали);

Щитинь – 2;

Березичі – 2;

Дольськ – 2 (1 одужав);

Міжгайці – 2 (1 одужала);

Залізниця - 1 (одужала);

Седлище – 1 (одужав);

Мукошин – 1;

Пожіг – 1 (одужала);

Лобна – 1, в тому числі 1 летальний;

Невір – 1;

Березна Воля – 1;

Заріка – 1;

Велика Глуша - 1.

Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 48 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 29 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (Маневицький район).

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Теги: коронавірус, Любешів, випадки, хвороба
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