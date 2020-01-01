Яка ситуація із захворюваністю на коронавірус у Любешівському районі
Сьогодні, 11:58
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували один випадок захворювання на COVID-19 у жительки села Велика Глуша.
Одужали 6 жителів району: 3 – смт Любешів, 1 – с. Міжгайці, 2 – с. Судче, - інформують у Любешівській РДА.
Надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 10 жителів району: 4 - смт Любешів, 1 – с. Дольськ, 2 – с. Судче, 2 – с. Ветли, 1 – с. Зарудчі.
Загалом, станом на 13 серпня 2020 року у районі зареєстрували 156 випадків захворювання на COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 106 осіб. 5 випадків завершилися летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
Любешів – 65 (50 одужали), в тому числі 1 летальний;
Зарудчі – 12 (8 одужали);
Ветли – 11 (11 одужали);
Судче – 9 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;
Люб’язь – 8 (8 одужали);
В’язівне – 7 (5 одужали);
Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;
Проходи – 4 (4 одужали);
Деревок – 4 (4 одужали);
Гірки – 4;
Великий Курінь – 3 (1 одужав);
Цир – 2, в тому числі 1 летальний;
Любешівська Воля – 2 (2 одужали);
Нові Березичі – 2 (2 одужали);
Щитинь – 2;
Березичі – 2;
Дольськ – 2 (1 одужав);
Міжгайці – 2 (1 одужала);
Залізниця - 1 (одужала);
Седлище – 1 (одужав);
Мукошин – 1;
Пожіг – 1 (одужала);
Лобна – 1, в тому числі 1 летальний;
Невір – 1;
Березна Воля – 1;
Заріка – 1;
Велика Глуша - 1.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 48 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 29 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (Маневицький район).
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Одужали 6 жителів району: 3 – смт Любешів, 1 – с. Міжгайці, 2 – с. Судче, - інформують у Любешівській РДА.
Надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 10 жителів району: 4 - смт Любешів, 1 – с. Дольськ, 2 – с. Судче, 2 – с. Ветли, 1 – с. Зарудчі.
Загалом, станом на 13 серпня 2020 року у районі зареєстрували 156 випадків захворювання на COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 106 осіб. 5 випадків завершилися летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
Любешів – 65 (50 одужали), в тому числі 1 летальний;
Зарудчі – 12 (8 одужали);
Ветли – 11 (11 одужали);
Судче – 9 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;
Люб’язь – 8 (8 одужали);
В’язівне – 7 (5 одужали);
Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;
Проходи – 4 (4 одужали);
Деревок – 4 (4 одужали);
Гірки – 4;
Великий Курінь – 3 (1 одужав);
Цир – 2, в тому числі 1 летальний;
Любешівська Воля – 2 (2 одужали);
Нові Березичі – 2 (2 одужали);
Щитинь – 2;
Березичі – 2;
Дольськ – 2 (1 одужав);
Міжгайці – 2 (1 одужала);
Залізниця - 1 (одужала);
Седлище – 1 (одужав);
Мукошин – 1;
Пожіг – 1 (одужала);
Лобна – 1, в тому числі 1 летальний;
Невір – 1;
Березна Воля – 1;
Заріка – 1;
Велика Глуша - 1.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 48 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 29 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (Маневицький район).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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