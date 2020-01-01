Яка ситуація із захворюваністю на коронавірус у Любешівському районі

Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували один випадок захворювання на COVID-19 у жительки села Велика Глуша.Одужали 6 жителів району: 3 – смт Любешів, 1 – с. Міжгайці, 2 – с. Судче, - інформують у Любешівській РДА.Надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 10 жителів району: 4 - смт Любешів, 1 – с. Дольськ, 2 – с. Судче, 2 – с. Ветли, 1 – с. Зарудчі.Загалом, станом на 13 серпня 2020 року у районі зареєстрували 156 випадків захворювання на COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 106 осіб. 5 випадків завершилися летально.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:Любешів – 65 (50 одужали), в тому числі 1 летальний;Зарудчі – 12 (8 одужали);Ветли – 11 (11 одужали);Судче – 9 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;Люб’язь – 8 (8 одужали);В’язівне – 7 (5 одужали);Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;Проходи – 4 (4 одужали);Деревок – 4 (4 одужали);Гірки – 4;Великий Курінь – 3 (1 одужав);Цир – 2, в тому числі 1 летальний;Любешівська Воля – 2 (2 одужали);Нові Березичі – 2 (2 одужали);Щитинь – 2;Березичі – 2;Дольськ – 2 (1 одужав);Міжгайці – 2 (1 одужала);Залізниця - 1 (одужала);Седлище – 1 (одужав);Мукошин – 1;Пожіг – 1 (одужала);Лобна – 1, в тому числі 1 летальний;Невір – 1;Березна Воля – 1;Заріка – 1;Велика Глуша - 1.Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 48 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 29 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (Маневицький район).