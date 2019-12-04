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Волинянка віддала шахраям понад 350 тисяч гривень за неіснуючі ювелірні прикраси

Волинянка віддала шахраям понад 350 тисяч гривень за неіснуючі ювелірні прикраси
На Волині шахраї ошукали на гроші довірливих громадян.

Понад 278 тисяч гривень віддали у Луцьку невідомій особі як оплату за автомобіль, оголошення про продаж якого було виставлене на популярному сайті, двоє мешканців міста Жовква Львівської області, повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Із заявою про цей факт вони 13 серпня 2020 року звернулися у поліцію.

9250 доларів США та 3000 євро на початку серпня 2020 року переказала довірлива жителька Ківерець "візуально знайомому" чоловікові за доставку ювелірних виробів із США, проте омріяних прикрас не отримала.

Також бажаючи стати власницею новенького телефона, ще одна громадянка вибрала гаджет на сайті і 8 серпня 2020 року оплатила його вартість – 3000 грн – наперед. У результаті – ні грошей, ні телефона.

У всіх цих випадках після отримання коштів від довірливих громадян продавці-ошуканці більше на зв'язок із покупцями не виходили.

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Теги: шахраї, ювелірні прикраси, волиняни
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Коментарі 1
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