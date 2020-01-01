Де у Луцьку та на Волині не буде світла 14 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 14 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Горохівський район
1. 9:00-17:00
с.Довгів
2. 9:00-17:00
Відділ освіти
ФОП Киричук
ФАП
СГПП Дружба
с.Скірче
Іваничівський район
1. 10:00-16:00
ФОП Вакула
ФОП Романюк
с. Грушів – частково, с. Трубки – повністю, с. Кучків - повністю
2. 9:30-16:30
с. Соснина, вул. Б. Хмельницького
3. ПЛ-10 кВ Л 80-03 від ВН-1 в ЗТП-94
Т.О. Р-300,
КТП-300 10:00-17:00 ФО Давидюк
с. Стара Лішня – частково, с. Литовеж - частково
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-4, КТП-44 09:30-16:00 Відсутні с. Воєгоще, вул. Зарічна, пров. Мирний
2. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 КТП-113 09:40-16:00 Школа, ФАП, Будинок Культури, ПП Приймачук Ю.В. (магазин) с. Запруддя, вул. Яблунева,
вул. Карасинська, вул. Лесі українки.
Ківерцівський район
1. КТП-447 10:00-15:00
ЗТП-447
ТзОВ "Жорнищенське"
Сільська рада с. Жорнище дит.садок
Відділ освіти Ківерцівської РДА ЗТП-447
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-138 9:00-17:00
ПЛ-0,4 кВ від КТП-138 с.Вишнів
ФОП Батицький Олег Іванович
Церковний храм св.Великомуч.Дмитрія Солунського ПЛ-0,4 кВ від КТП-138 с.Вишнів
вул.Комсомольська,1-32,вул.Тиха1-9/непарні/,2-24/парні/, вул.Радянська,1-33/непарні/,2-36/парні/ вул.Радянська,35-39/непарні/,38-56/парні/,
3.
ПЛ-10 кВ Л 99-03 9:00-16:00
ПЛ-10 кВ Л 99-03
КТП-87
ТОВ "Механізатор" с. Човниця
КТП-88 с. Човниця
громада ЄХБ с.Човниця
КТП-131 с. Човниця
КТП-406 с. Човниця
ПЛ-10 кВ Л 99-03
КТП-88 с. Човниця
вул. Л.Українки, вул. Польова,
КТП-131 с. Човниця
вул. Лугова, буд. 4,5а,6-9,15,17,19
вул. Лугова, буд. 10,12,14,18,20-24,26,28-33,36-38,43-49,46а
КТП-406 с. Човниця
с. Човниця (х. Жаще)
4. ПЛ-10 кВ Л 99-04 9:00-16:00
ПЛ-10 кВ Л 99-04
КТП-35 с. Озеро
КТП-46 с. Озеро
ПП " Вікноцентр"
КТП-84
ФОП Морозова Лариса Дмитрівна
ФОП Демчук Андрій Васильович
Ківерцівське ОПГХ
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Сільська рада с. Озеро
КТП-85 с. Озеро
СГВК `Озеро`
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ПрАТ "Київстар "
ФОП Люшук Наталія Сергіївна
ФОП Демчук Андрій Васильович
ФОП Забожчук Олена Анзорівна
ПАТ "Укртелеком"
КТП-86 с. Озеро
СГВК `Озеро`
КТП-150 с. Озеро
Дедюх Віктор Віталійович
ФОП Степанюк Василь Васильович
ФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна
КТП-170 с. Гайове
Ківерцівське сільське споживче товариство
Клуб
ФОП Герасимюк Л.І.
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
КТП-443 с.Озеро
ВОБФ "Філіппус-Луцьк"
КТП-449 с.Озеро
СГВК `Озеро`
КТП-506
ТзОВ "Екоплюс"
ЗТП-515
Сільська рада с.Озеро
Відділ освіти Ківерцівської РДА
ЦРП
ПП"Веліск"
Училище профпідготовки працівників міліціі
ПП "Волиньмайстер" ПЛ-10 кВ Л 99-04
КТП-35 с. Озеро
вул. Л.Українки,
вул. Піонерська
КТП-84
вул. Затишна, буд. 5-15,17-27
вул. Дачна, буд. 1-17,14а,21,23,25,-27
вул. Затишна, вул. Гвардійська вул. Піонерська, буд. (непарні 15-39),16,18
вул. Піонерська, буд. (непарні 15-39),16,18
КТП-85 с. Озеро
вул. Шевченка, вул. М.Олексюка
КТП-86
КТП-150 с. Озеро
вул. Незалежності, буд. 57,59-72,76-81,83,85-90,92-95,97,99-105
КТП-170 с. Гайове
вул. Пархоменка, вул. Киричука,
КТП-443 с.Озеро
КТП-449 с.Озер0
ЦРП
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №28 9:00-17:00 Ковельське МТМО
Ковельське Райво
СВК "Надія"
Голобське споживче товариство
С/Р Майдан
Вол.дирекція УДППЗ с.Майдан
Локачинський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-141 9:00 – 16:00 с.Линів вул.Центральна(частково)
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Бойлерна
вул. Дружби Народів, 8а, 10, 12
вул. Грабовського, 11
Луцький район
1. 9:00 – 17:00
ФОП Овсіюк О.Я. – столярний цех,
ФОП Яручик В.А. – магазин,
Луцький авторемонтний завод,
ТзОВ «Астеліт» - базова СМЗ,
ТзОВ «Касі» - магазин,
ФОП Токар Н.М. – цегляна будівля,
ОК «Струмочок» - житловий масив,
ТОВ «ВОГ Рітейл» - АЗК №28 с. Струмівка, вул. Сільська, Східна.
2. КТП-125 11:00 – 14:00 ФОП Романюк Ю.Ф.,
ФОП Мотлюк І.П.,
ВКП «Грань» с.Г.Полонка вул. Садова, Горохівська,1-9, Молодіжна, Тиха, Зоряна, Полонківська, Луцька
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР "Базова станція с.Штунь,
Будинок культури
Контора
Відділення зв»язку с.Штунь
2. КТП-294 9:00-17:00 с.Висоцьк школа, клуб, церква с.Висоцьк
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
2. ПЛ-0,4кВ від КТП-17 9:00-17:00 с.Кременець (бригада)
3. ПЛ-0,4кВ від КТП-20 9:00-17:00 с.Кременець (артсвердловина, СКЗ, ГРП, в.Польова) с.Кременець, вул.Польова, Молодіжна, Рожищенська
4. ПЛ-0,4кВ від КТП-279 9:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова
5. ПЛ-0,4кВ від ЩТП-505 9:00-17:00 с.Кременець вул,С.Бендери,Л.Українки
6. ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю), с.Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, магазини, с.Кияж (школа), с.Ворончин (ФАП, пилорама) с.Доросині, вул.Фріда, Шкільна, Миру, Л.Українки, с.Кияж, вул.Набережна, Тиха, Миру с.Ворончин, вул.Шкільна, Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності
7. ПЛ-0,4кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз (магазини) с.Навіз, вул.Журавлина, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна
8. ПЛ-10кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Немир (ФАП, тракторна бригада, ферма, зерносклад, кузня, корівники) с.Немир, вул.Молодіжна, Перемоги, Лугова, Шкільна
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз (торг. кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку) с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
10. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир (ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, їдальня, ППМ) с.Немир, вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги
11. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
12. ПЛ-0,4 кВ КТП-338 9:00-17:00
с.Єлизаветин, вул.Прилісна
13. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники с.Городині с. Романів,(повністю) с.Уляники, с.Городині
с. Романів,(повністю)
14. ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа с.Тихотин с.Бортяхівка, (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка, (повністю)
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 10:00-15:30 Школа, столова, майстерня, церква, Аміла – магазин, ФОП Шворак В.К.- магазин
с.Н.Двір, Поляна, Ловище
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Горохівський район
1. 9:00-17:00
с.Довгів
2. 9:00-17:00
Відділ освіти
ФОП Киричук
ФАП
СГПП Дружба
с.Скірче
Іваничівський район
1. 10:00-16:00
ФОП Вакула
ФОП Романюк
с. Грушів – частково, с. Трубки – повністю, с. Кучків - повністю
2. 9:30-16:30
с. Соснина, вул. Б. Хмельницького
3. ПЛ-10 кВ Л 80-03 від ВН-1 в ЗТП-94
Т.О. Р-300,
КТП-300 10:00-17:00 ФО Давидюк
с. Стара Лішня – частково, с. Литовеж - частково
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-4, КТП-44 09:30-16:00 Відсутні с. Воєгоще, вул. Зарічна, пров. Мирний
2. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 КТП-113 09:40-16:00 Школа, ФАП, Будинок Культури, ПП Приймачук Ю.В. (магазин) с. Запруддя, вул. Яблунева,
вул. Карасинська, вул. Лесі українки.
Ківерцівський район
1. КТП-447 10:00-15:00
ЗТП-447
ТзОВ "Жорнищенське"
Сільська рада с. Жорнище дит.садок
Відділ освіти Ківерцівської РДА ЗТП-447
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-138 9:00-17:00
ПЛ-0,4 кВ від КТП-138 с.Вишнів
ФОП Батицький Олег Іванович
Церковний храм св.Великомуч.Дмитрія Солунського ПЛ-0,4 кВ від КТП-138 с.Вишнів
вул.Комсомольська,1-32,вул.Тиха1-9/непарні/,2-24/парні/, вул.Радянська,1-33/непарні/,2-36/парні/ вул.Радянська,35-39/непарні/,38-56/парні/,
3.
ПЛ-10 кВ Л 99-03 9:00-16:00
ПЛ-10 кВ Л 99-03
КТП-87
ТОВ "Механізатор" с. Човниця
КТП-88 с. Човниця
громада ЄХБ с.Човниця
КТП-131 с. Човниця
КТП-406 с. Човниця
ПЛ-10 кВ Л 99-03
КТП-88 с. Човниця
вул. Л.Українки, вул. Польова,
КТП-131 с. Човниця
вул. Лугова, буд. 4,5а,6-9,15,17,19
вул. Лугова, буд. 10,12,14,18,20-24,26,28-33,36-38,43-49,46а
КТП-406 с. Човниця
с. Човниця (х. Жаще)
4. ПЛ-10 кВ Л 99-04 9:00-16:00
ПЛ-10 кВ Л 99-04
КТП-35 с. Озеро
КТП-46 с. Озеро
ПП " Вікноцентр"
КТП-84
ФОП Морозова Лариса Дмитрівна
ФОП Демчук Андрій Васильович
Ківерцівське ОПГХ
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Сільська рада с. Озеро
КТП-85 с. Озеро
СГВК `Озеро`
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ПрАТ "Київстар "
ФОП Люшук Наталія Сергіївна
ФОП Демчук Андрій Васильович
ФОП Забожчук Олена Анзорівна
ПАТ "Укртелеком"
КТП-86 с. Озеро
СГВК `Озеро`
КТП-150 с. Озеро
Дедюх Віктор Віталійович
ФОП Степанюк Василь Васильович
ФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна
КТП-170 с. Гайове
Ківерцівське сільське споживче товариство
Клуб
ФОП Герасимюк Л.І.
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
КТП-443 с.Озеро
ВОБФ "Філіппус-Луцьк"
КТП-449 с.Озеро
СГВК `Озеро`
КТП-506
ТзОВ "Екоплюс"
ЗТП-515
Сільська рада с.Озеро
Відділ освіти Ківерцівської РДА
ЦРП
ПП"Веліск"
Училище профпідготовки працівників міліціі
ПП "Волиньмайстер" ПЛ-10 кВ Л 99-04
КТП-35 с. Озеро
вул. Л.Українки,
вул. Піонерська
КТП-84
вул. Затишна, буд. 5-15,17-27
вул. Дачна, буд. 1-17,14а,21,23,25,-27
вул. Затишна, вул. Гвардійська вул. Піонерська, буд. (непарні 15-39),16,18
вул. Піонерська, буд. (непарні 15-39),16,18
КТП-85 с. Озеро
вул. Шевченка, вул. М.Олексюка
КТП-86
КТП-150 с. Озеро
вул. Незалежності, буд. 57,59-72,76-81,83,85-90,92-95,97,99-105
КТП-170 с. Гайове
вул. Пархоменка, вул. Киричука,
КТП-443 с.Озеро
КТП-449 с.Озер0
ЦРП
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №28 9:00-17:00 Ковельське МТМО
Ковельське Райво
СВК "Надія"
Голобське споживче товариство
С/Р Майдан
Вол.дирекція УДППЗ с.Майдан
Локачинський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-141 9:00 – 16:00 с.Линів вул.Центральна(частково)
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Бойлерна
вул. Дружби Народів, 8а, 10, 12
вул. Грабовського, 11
Луцький район
1. 9:00 – 17:00
ФОП Овсіюк О.Я. – столярний цех,
ФОП Яручик В.А. – магазин,
Луцький авторемонтний завод,
ТзОВ «Астеліт» - базова СМЗ,
ТзОВ «Касі» - магазин,
ФОП Токар Н.М. – цегляна будівля,
ОК «Струмочок» - житловий масив,
ТОВ «ВОГ Рітейл» - АЗК №28 с. Струмівка, вул. Сільська, Східна.
2. КТП-125 11:00 – 14:00 ФОП Романюк Ю.Ф.,
ФОП Мотлюк І.П.,
ВКП «Грань» с.Г.Полонка вул. Садова, Горохівська,1-9, Молодіжна, Тиха, Зоряна, Полонківська, Луцька
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР "Базова станція с.Штунь,
Будинок культури
Контора
Відділення зв»язку с.Штунь
2. КТП-294 9:00-17:00 с.Висоцьк школа, клуб, церква с.Висоцьк
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
2. ПЛ-0,4кВ від КТП-17 9:00-17:00 с.Кременець (бригада)
3. ПЛ-0,4кВ від КТП-20 9:00-17:00 с.Кременець (артсвердловина, СКЗ, ГРП, в.Польова) с.Кременець, вул.Польова, Молодіжна, Рожищенська
4. ПЛ-0,4кВ від КТП-279 9:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова
5. ПЛ-0,4кВ від ЩТП-505 9:00-17:00 с.Кременець вул,С.Бендери,Л.Українки
6. ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю), с.Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, магазини, с.Кияж (школа), с.Ворончин (ФАП, пилорама) с.Доросині, вул.Фріда, Шкільна, Миру, Л.Українки, с.Кияж, вул.Набережна, Тиха, Миру с.Ворончин, вул.Шкільна, Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності
7. ПЛ-0,4кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз (магазини) с.Навіз, вул.Журавлина, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна
8. ПЛ-10кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Немир (ФАП, тракторна бригада, ферма, зерносклад, кузня, корівники) с.Немир, вул.Молодіжна, Перемоги, Лугова, Шкільна
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз (торг. кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку) с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
10. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир (ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, їдальня, ППМ) с.Немир, вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги
11. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
12. ПЛ-0,4 кВ КТП-338 9:00-17:00
с.Єлизаветин, вул.Прилісна
13. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники с.Городині с. Романів,(повністю) с.Уляники, с.Городині
с. Романів,(повністю)
14. ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа с.Тихотин с.Бортяхівка, (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка, (повністю)
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 10:00-15:30 Школа, столова, майстерня, церква, Аміла – магазин, ФОП Шворак В.К.- магазин
с.Н.Двір, Поляна, Ловище
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