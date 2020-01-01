Де у Луцьку та на Волині не буде світла 14 серпня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 14 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 9:00-17:00с.Довгів2. 9:00-17:00Відділ освітиФОП КиричукФАПСГПП Дружбас.Скірче1. 10:00-16:00ФОП ВакулаФОП Романюкс. Грушів – частково, с. Трубки – повністю, с. Кучків - повністю2. 9:30-16:30с. Соснина, вул. Б. Хмельницького3. ПЛ-10 кВ Л 80-03 від ВН-1 в ЗТП-94Т.О. Р-300,КТП-300 10:00-17:00 ФО Давидюкс. Стара Лішня – частково, с. Литовеж - частково1. ПЛ-0,4кВ Л-4, КТП-44 09:30-16:00 Відсутні с. Воєгоще, вул. Зарічна, пров. Мирний2. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 КТП-113 09:40-16:00 Школа, ФАП, Будинок Культури, ПП Приймачук Ю.В. (магазин) с. Запруддя, вул. Яблунева,вул. Карасинська, вул. Лесі українки.1. КТП-447 10:00-15:00ЗТП-447ТзОВ "Жорнищенське"Сільська рада с. Жорнище дит.садокВідділ освіти Ківерцівської РДА ЗТП-4472. ПЛ-0,4 кВ від КТП-138 9:00-17:00ПЛ-0,4 кВ від КТП-138 с.ВишнівФОП Батицький Олег ІвановичЦерковний храм св.Великомуч.Дмитрія Солунського ПЛ-0,4 кВ від КТП-138 с.Вишніввул.Комсомольська,1-32,вул.Тиха1-9/непарні/,2-24/парні/, вул.Радянська,1-33/непарні/,2-36/парні/ вул.Радянська,35-39/непарні/,38-56/парні/,3.ПЛ-10 кВ Л 99-03 9:00-16:00ПЛ-10 кВ Л 99-03КТП-87ТОВ "Механізатор" с. ЧовницяКТП-88 с. Човницягромада ЄХБ с.ЧовницяКТП-131 с. ЧовницяКТП-406 с. ЧовницяПЛ-10 кВ Л 99-03КТП-88 с. Човницявул. Л.Українки, вул. Польова,КТП-131 с. Човницявул. Лугова, буд. 4,5а,6-9,15,17,19вул. Лугова, буд. 10,12,14,18,20-24,26,28-33,36-38,43-49,46аКТП-406 с. Човницяс. Човниця (х. Жаще)4. ПЛ-10 кВ Л 99-04 9:00-16:00ПЛ-10 кВ Л 99-04КТП-35 с. ОзероКТП-46 с. ОзероПП " Вікноцентр"КТП-84ФОП Морозова Лариса ДмитрівнаФОП Демчук Андрій ВасильовичКіверцівське ОПГХКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Сільська рада с. ОзероКТП-85 с. ОзероСГВК `Озеро`ПрАТ "МТС УКРАЇНА"ПрАТ "Київстар "ФОП Люшук Наталія СергіївнаФОП Демчук Андрій ВасильовичФОП Забожчук Олена АнзорівнаПАТ "Укртелеком"КТП-86 с. ОзероСГВК `Озеро`КТП-150 с. ОзероДедюх Віктор ВіталійовичФОП Степанюк Василь ВасильовичФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівнаКТП-170 с. ГайовеКіверцівське сільське споживче товариствоКлубФОП Герасимюк Л.І.КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"КТП-443 с.ОзероВОБФ "Філіппус-Луцьк"КТП-449 с.ОзероСГВК `Озеро`КТП-506ТзОВ "Екоплюс"ЗТП-515Сільська рада с.ОзероВідділ освіти Ківерцівської РДАЦРППП"Веліск"Училище профпідготовки працівників міліцііПП "Волиньмайстер" ПЛ-10 кВ Л 99-04КТП-35 с. Озеровул. Л.Українки,вул. ПіонерськаКТП-84вул. Затишна, буд. 5-15,17-27вул. Дачна, буд. 1-17,14а,21,23,25,-27вул. Затишна, вул. Гвардійська вул. Піонерська, буд. (непарні 15-39),16,18вул. Піонерська, буд. (непарні 15-39),16,18КТП-85 с. Озеровул. Шевченка, вул. М.ОлексюкаКТП-86КТП-150 с. Озеровул. Незалежності, буд. 57,59-72,76-81,83,85-90,92-95,97,99-105КТП-170 с. Гайовевул. Пархоменка, вул. Киричука,КТП-443 с.ОзероКТП-449 с.Озер0ЦРП1. ПЛ-0,4кВ від КТП №28 9:00-17:00 Ковельське МТМОКовельське РайвоСВК "Надія"Голобське споживче товариствоС/Р МайданВол.дирекція УДППЗ с.Майдан1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-141 9:00 – 16:00 с.Линів вул.Центральна(частково)1. 13:30-17:00Бойлернавул. Дружби Народів, 8а, 10, 12вул. Грабовського, 111. 9:00 – 17:00ФОП Овсіюк О.Я. – столярний цех,ФОП Яручик В.А. – магазин,Луцький авторемонтний завод,ТзОВ «Астеліт» - базова СМЗ,ТзОВ «Касі» - магазин,ФОП Токар Н.М. – цегляна будівля,ОК «Струмочок» - житловий масив,ТОВ «ВОГ Рітейл» - АЗК №28 с. Струмівка, вул. Сільська, Східна.2. КТП-125 11:00 – 14:00 ФОП Романюк Ю.Ф.,ФОП Мотлюк І.П.,ВКП «Грань» с.Г.Полонка вул. Садова, Горохівська,1-9, Молодіжна, Тиха, Зоряна, Полонківська, Луцька1. 9:00-17:00ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР "Базова станція с.Штунь,Будинок культуриКонтораВідділення зв»язку с.Штунь2. КТП-294 9:00-17:00 с.Висоцьк школа, клуб, церква с.ВисоцькВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)2. ПЛ-0,4кВ від КТП-17 9:00-17:00 с.Кременець (бригада)3. ПЛ-0,4кВ від КТП-20 9:00-17:00 с.Кременець (артсвердловина, СКЗ, ГРП, в.Польова) с.Кременець, вул.Польова, Молодіжна, Рожищенська4. ПЛ-0,4кВ від КТП-279 9:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова5. ПЛ-0,4кВ від ЩТП-505 9:00-17:00 с.Кременець вул,С.Бендери,Л.Українки6. ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю), с.Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, магазини, с.Кияж (школа), с.Ворончин (ФАП, пилорама) с.Доросині, вул.Фріда, Шкільна, Миру, Л.Українки, с.Кияж, вул.Набережна, Тиха, Миру с.Ворончин, вул.Шкільна, Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності7. ПЛ-0,4кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз (магазини) с.Навіз, вул.Журавлина, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна8. ПЛ-10кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Немир (ФАП, тракторна бригада, ферма, зерносклад, кузня, корівники) с.Немир, вул.Молодіжна, Перемоги, Лугова, Шкільна9. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз (торг. кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку) с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.10. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир (ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, їдальня, ППМ) с.Немир, вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги11. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева12. ПЛ-0,4 кВ КТП-338 9:00-17:00с.Єлизаветин, вул.Прилісна13. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники с.Городині с. Романів,(повністю) с.Уляники, с.Городиніс. Романів,(повністю)14. ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа с.Тихотин с.Бортяхівка, (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка, (повністю)Вимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-15:30 Школа, столова, майстерня, церква, Аміла – магазин, ФОП Шворак В.К.- магазинс.Н.Двір, Поляна, Ловище