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Для українців відкрили кордони 42 країни. СПИСОК

Для українців відкрили кордони 42 країни. СПИСОК
Наразі свої кордони для громадян України відкрили повністю або з певними умовами 42 країни світу.

Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Громадське".

Упродовж минулого тижня кордони відкрили Вірменія, Буркіна-Фасо, Тоґо та Чад.

Залишають відкритими кордони, зокрема, Болгарія, Словенія, Мальдіви, ОАЕ, Ірландія, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Рико, Туреччина, Сербія, Албанія, Чорногорія, Хорватія, Білорусь, Велика Британія, США, Єгипет, Мексика, Туніс, Багамські острови.

В МЗС рекомендують перед поїздкою вивчити правила перетину кордону тої чи іншої країни. Це можна зробити на інтерактивній карті українського міністерства або на сайтах МЗС інших країн.

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Теги: українці, подорожі, країни
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