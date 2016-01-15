Для українців відкрили кордони 42 країни. СПИСОК
Сьогодні, 03:14
Наразі свої кордони для громадян України відкрили повністю або з певними умовами 42 країни світу.
Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Громадське".
Упродовж минулого тижня кордони відкрили Вірменія, Буркіна-Фасо, Тоґо та Чад.
Залишають відкритими кордони, зокрема, Болгарія, Словенія, Мальдіви, ОАЕ, Ірландія, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Рико, Туреччина, Сербія, Албанія, Чорногорія, Хорватія, Білорусь, Велика Британія, США, Єгипет, Мексика, Туніс, Багамські острови.
В МЗС рекомендують перед поїздкою вивчити правила перетину кордону тої чи іншої країни. Це можна зробити на інтерактивній карті українського міністерства або на сайтах МЗС інших країн.
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Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Громадське".
Упродовж минулого тижня кордони відкрили Вірменія, Буркіна-Фасо, Тоґо та Чад.
Залишають відкритими кордони, зокрема, Болгарія, Словенія, Мальдіви, ОАЕ, Ірландія, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Рико, Туреччина, Сербія, Албанія, Чорногорія, Хорватія, Білорусь, Велика Британія, США, Єгипет, Мексика, Туніс, Багамські острови.
В МЗС рекомендують перед поїздкою вивчити правила перетину кордону тої чи іншої країни. Це можна зробити на інтерактивній карті українського міністерства або на сайтах МЗС інших країн.
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