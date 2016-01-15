Для українців відкрили кордони 42 країни. СПИСОК





Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба,



Упродовж минулого тижня кордони відкрили Вірменія, Буркіна-Фасо, Тоґо та Чад.



Залишають відкритими кордони, зокрема, Болгарія, Словенія, Мальдіви, ОАЕ, Ірландія, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Рико, Туреччина, Сербія, Албанія, Чорногорія, Хорватія, Білорусь, Велика Британія, США, Єгипет, Мексика, Туніс, Багамські острови.



В МЗС рекомендують перед поїздкою вивчити правила перетину кордону тої чи іншої країни. Це можна зробити на інтерактивній карті українського міністерства або на сайтах МЗС інших країн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наразі свої кордони для громадян України відкрили повністю або з певними умовами 42 країни світу.Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України пише "Громадське".Упродовж минулого тижня кордони відкрили Вірменія, Буркіна-Фасо, Тоґо та Чад.Залишають відкритими кордони, зокрема, Болгарія, Словенія, Мальдіви, ОАЕ, Ірландія, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Рико, Туреччина, Сербія, Албанія, Чорногорія, Хорватія, Білорусь, Велика Британія, США, Єгипет, Мексика, Туніс, Багамські острови.В МЗС рекомендують перед поїздкою вивчити правила перетину кордону тої чи іншої країни. Це можна зробити на інтерактивній карті українського міністерства або на сайтах МЗС інших країн.

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