Закривають виправну колонію у Ковелі: куди переводять засуджених. ВІДЕО
Сьогодні, 13:40
Із Ковельської виховної колонії вивезли 23 засуджених – триває процес закриття закладу, який хочуть продати.
Про це розповів директор колонії Ігор Абрамчук, - пише Суспільне.
Ковельська колонія працює з 1966 року цілодобово, тут є 124 працівники, вихованцям дають середню освіту та технічну за вісьмома спеціальностями. Нині тут 12 вихованців, на початку карантину було 35.
"Згідно з наказом Мін'юсту, 13 вересня – останній термін, коли маємо вивезти засуджених", - каже директор колонії.
"Вихованців Ковельської колонії до того часу мають перевести у Кременчуцьку. А це втрата соціальних зв'язків, бо переважна більшість із західних регіонів. А в час економічної кризи батьки не завжди можуть за 200 км приїжджати, то що можна говорити про відстань 600-800 км", - каже Ігор Абрамчук.
"Не закривати Ковельську колонію – таке звернення надсилали в Кабмін і Мін'юсту депутати міськради", -розповіла економістка міськради Лідія Ляшук.
Бо це, каже, збитки для казни. Загалом втрати до бюджету через закриття колонії у рік сягнуть понад 800 тисяч гривень.
Нині в області на обліку в поліції перебуває 111 неповнолітніх, злочинність у порівнянні з минулим роком зросла, - розповіла начальниця сектору ювенальної превенції Нацполіції області Інна Остапович.
"За 7 місяців цього року злочинність збільшилася на 15%, цього року скоїли 108 злочинів, того 98, 94 - позаминулого", - наводить статистику Інна Остапович.
"Консервація самого приміщення колонії може тривати до року, бо це майновий комплекс. Багато часу забере звільнення людей, приведення штату до нового для охорони й обслуговування будівель, які лишаються", - каже директор Ковельської виправної колонії Ігор Абрамчук.
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Про це розповів директор колонії Ігор Абрамчук, - пише Суспільне.
Ковельська колонія працює з 1966 року цілодобово, тут є 124 працівники, вихованцям дають середню освіту та технічну за вісьмома спеціальностями. Нині тут 12 вихованців, на початку карантину було 35.
"Згідно з наказом Мін'юсту, 13 вересня – останній термін, коли маємо вивезти засуджених", - каже директор колонії.
"Вихованців Ковельської колонії до того часу мають перевести у Кременчуцьку. А це втрата соціальних зв'язків, бо переважна більшість із західних регіонів. А в час економічної кризи батьки не завжди можуть за 200 км приїжджати, то що можна говорити про відстань 600-800 км", - каже Ігор Абрамчук.
"Не закривати Ковельську колонію – таке звернення надсилали в Кабмін і Мін'юсту депутати міськради", -розповіла економістка міськради Лідія Ляшук.
Бо це, каже, збитки для казни. Загалом втрати до бюджету через закриття колонії у рік сягнуть понад 800 тисяч гривень.
Нині в області на обліку в поліції перебуває 111 неповнолітніх, злочинність у порівнянні з минулим роком зросла, - розповіла начальниця сектору ювенальної превенції Нацполіції області Інна Остапович.
"За 7 місяців цього року злочинність збільшилася на 15%, цього року скоїли 108 злочинів, того 98, 94 - позаминулого", - наводить статистику Інна Остапович.
"Консервація самого приміщення колонії може тривати до року, бо це майновий комплекс. Багато часу забере звільнення людей, приведення штату до нового для охорони й обслуговування будівель, які лишаються", - каже директор Ковельської виправної колонії Ігор Абрамчук.
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