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У Луцьку на вулиці затримали чоловіка з ножем, який перебуває на обліку у психлікарні

У Луцьку на вулиці затримали чоловіка з ножем, який перебуває на обліку у психлікарні
У Луцьку на вулиці Теремнівській правоохоронці затримали чоловіка, який розгулював з ножем.

Про це повідомляє ІА "Конкурент".

Про те, що територією ходить невідомий з ножем поліцейським повідомив анонім. Під час розмови з бійцями роти особливого призначення, він плутався у свідчення, тому його вирішили доставити до відділку.

Правоохоронці зазначили, що затриманий, ймовірно, наркоман. Окрім цього, він перебуває на обліку у Волинській обласній психіатричній лікарні.

У Луцьку на вулиці затримали чоловіка з ножем, який перебуває на обліку у психлікарні
У Луцьку на вулиці затримали чоловіка з ножем, який перебуває на обліку у психлікарні
У Луцьку на вулиці затримали чоловіка з ножем, який перебуває на обліку у психлікарні

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Теги: затримання, наркоман, Луцьк
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Коментарі 1
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