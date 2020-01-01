У Луцьку на вулиці затримали чоловіка з ножем, який перебуває на обліку у психлікарні





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Про те, що територією ходить невідомий з ножем поліцейським повідомив анонім. Під час розмови з бійцями роти особливого призначення, він плутався у свідчення, тому його вирішили доставити до відділку.



Правоохоронці зазначили, що затриманий, ймовірно, наркоман. Окрім цього, він перебуває на обліку у Волинській обласній психіатричній лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Теремнівській правоохоронці затримали чоловіка, який розгулював з ножем.Про це повідомляє ІА "Конкурент" Про те, що територією ходить невідомий з ножем поліцейським повідомив анонім. Під час розмови з бійцями роти особливого призначення, він плутався у свідчення, тому його вирішили доставити до відділку.Правоохоронці зазначили, що затриманий, ймовірно, наркоман. Окрім цього, він перебуває на обліку у Волинській обласній психіатричній лікарні.

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