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Змагання на човнах, майстер-класи: як у Луцьку святкуватимуть День молоді. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

Змагання на човнах, майстер-класи: як у Луцьку святкуватимуть День молоді. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
День молоді в Україні відзначають в останню неділю червня. Але у зв'язку з карантинними обмеженнями День молоді у Луцьку вирішили перенести на серпень.

У світі його традиційно відзначають 12 серпня. Лучан запрошують зустрітися 16 серпня в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, де цього дня працюватимуть декілька окремих локацій, йдеться на сайті мерії Луцька.

Наголошують, заходи відбуватимуться на відкритому повітрі із дотриманням усіх карантинних вимог (в тому числі – температурного скринінгу).

Програма заходів

10.00-14.00 – спортивні змагання та показові виступи (спортивний майданчик, вул. Глушець).

12.00-18.00 – акція від магазину «Офіс Центр» «Великим мріям – великі фарби (сквер поблизу магазину на вул. Лесі Українки).

14.00-16.30 – ярмарка громадських організацій, інтерактиви (алея центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки).

14.00-15.30 – танцювальні показові виступи та майстер-класи з вуличних танців від танцювальної школи MJDS та вихованців Школи брейк-дансу «Айрон Сіті» (вхід до центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, центральна алея).

14.00-16.00 – майстер-класи з алтимат фрізбі та стрільби з лука (центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки, поблизу центральної алеї).

17.00-17.30 – показ моделей від Grace Model House (сквер поблизу модельного агентства, вул. Лесі Українки, 52).

17.00-18.30 – молодіжні змагання на човнах spLove (кафе «Луцька Венеція» у центральному парку).

18.30-21.00 – творчий вечір (Луцький міський молодіжний центр, центральний парк, поблизу Іподрому).

21.00-22.30 – кіноперегляд (Луцький міський молодіжний центр, центральний парк, поблизу Іподрому).

Змагання на човнах, майстер-класи: як у Луцьку святкуватимуть День молоді. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

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Теги: День Молоді, Луцьк
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Коментарі 1
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"День молоді" - який безнадійний совок.
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