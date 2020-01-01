Опублікували цікаве фото Любомля періоду Першої світової війни





Ще одна світлина нині зберігається у архіві-музеї імені Д. Антоновича Української Вільної Академії Наук у США. Фонд Андрія Жука (№ 146). Про це пише директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський, - інформує



На фото – південно-західний кут площі Ринок. Велика єврейська синагога (1510 р.), житлові будинки, адміністративні будівлі, магазини, склади та ін. Автор фото - Микола Угрин-Безгрішний. 28 вересня 1916 рік. Любовень (Любомль).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували фото з Любомля, яким він був у 1916 році. Оригінал його знаходиться у приватній колекції у Києві.Ще одна світлина нині зберігається у архіві-музеї імені Д. Антоновича Української Вільної Академії Наук у США. Фонд Андрія Жука (№ 146). Про це пише директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський, - інформує Район.Історія На фото – південно-західний кут площі Ринок. Велика єврейська синагога (1510 р.), житлові будинки, адміністративні будівлі, магазини, склади та ін. Автор фото - Микола Угрин-Безгрішний. 28 вересня 1916 рік. Любовень (Любомль).

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