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Опублікували цікаве фото Любомля періоду Першої світової війни

Опублікували цікаве фото Любомля періоду Першої світової війни
Опублікували фото з Любомля, яким він був у 1916 році. Оригінал його знаходиться у приватній колекції у Києві.

Ще одна світлина нині зберігається у архіві-музеї імені Д. Антоновича Української Вільної Академії Наук у США. Фонд Андрія Жука (№ 146). Про це пише директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський, - інформує Район.Історія.

На фото – південно-західний кут площі Ринок. Велика єврейська синагога (1510 р.), житлові будинки, адміністративні будівлі, магазини, склади та ін. Автор фото - Микола Угрин-Безгрішний. 28 вересня 1916 рік. Любовень (Любомль).

Опублікували цікаве фото Любомля періоду Першої світової війни

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Теги: Любомль, ретрофото
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