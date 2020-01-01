Синоптик розповіла, якою буде погода на Маковія





Про це Наталія Діденко.



На значній частині території дощі є малоймовірні, лише у Сумській, Полтавській та Харківській областях пройдуть окремі грозові дощі.



Вітер буде переважно північний, у західних областях - південно-східний, невеликий або помірний.



Температура повітря найвищою очікується на Півдні та Заході, +24+28 градусів, на решті території - +20+25 градусів. Місцями у північній частині +18+20 градусів.



У Києві 14-го серпня очікується суха погода із температурою повітря +21+23 градуси.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Маковія, 14 серпня, в Україні буде суха та тепла погода.Про це повідомила на сторінці у Facebook синоптикНа значній частині території дощі є малоймовірні, лише у Сумській, Полтавській та Харківській областях пройдуть окремі грозові дощі.Вітер буде переважно північний, у західних областях - південно-східний, невеликий або помірний.Температура повітря найвищою очікується на Півдні та Заході, +24+28 градусів, на решті території - +20+25 градусів. Місцями у північній частині +18+20 градусів.У Києві 14-го серпня очікується суха погода із температурою повітря +21+23 градуси.

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