Синоптик розповіла, якою буде погода на Маковія
Сьогодні, 15:50
На Маковія, 14 серпня, в Україні буде суха та тепла погода.
Про це повідомила на сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.
На значній частині території дощі є малоймовірні, лише у Сумській, Полтавській та Харківській областях пройдуть окремі грозові дощі.
Вітер буде переважно північний, у західних областях - південно-східний, невеликий або помірний.
Температура повітря найвищою очікується на Півдні та Заході, +24+28 градусів, на решті території - +20+25 градусів. Місцями у північній частині +18+20 градусів.
У Києві 14-го серпня очікується суха погода із температурою повітря +21+23 градуси.
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Про це повідомила на сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.
На значній частині території дощі є малоймовірні, лише у Сумській, Полтавській та Харківській областях пройдуть окремі грозові дощі.
Вітер буде переважно північний, у західних областях - південно-східний, невеликий або помірний.
Температура повітря найвищою очікується на Півдні та Заході, +24+28 градусів, на решті території - +20+25 градусів. Місцями у північній частині +18+20 градусів.
У Києві 14-го серпня очікується суха погода із температурою повітря +21+23 градуси.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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