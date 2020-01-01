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Синоптик розповіла, якою буде погода на Маковія

Синоптик розповіла, якою буде погода на Маковія
На Маковія, 14 серпня, в Україні буде суха та тепла погода.

Про це повідомила на сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

На значній частині території дощі є малоймовірні, лише у Сумській, Полтавській та Харківській областях пройдуть окремі грозові дощі.

Вітер буде переважно північний, у західних областях - південно-східний, невеликий або помірний.

Температура повітря найвищою очікується на Півдні та Заході, +24+28 градусів, на решті території - +20+25 градусів. Місцями у північній частині +18+20 градусів.

У Києві 14-го серпня очікується суха погода із температурою повітря +21+23 градуси.

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Теги: погода, Маковія, Україна
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