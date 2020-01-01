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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Ковелі зафіксували 2 спалахи коронавірусу

У Ковелі зафіксували 2 спалахи коронавірусу
У Ковелі за останній тиждень збільшилася кількість хворих на COVID-19.

Про це під час засідання виконкому розповіли медичний директор Ковельського МТМО з педіатрії Ольга Козачук та завідувач Ковельським міськрайонним відділом ДУ “Волинський ОЛЦМ України” Людмила Маляр, йдеться на сайті Ковельради.

Так, спалахи хвороби зафіксовані у Волинському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей (6 людей) та на Ковельському хлібокомбінаті (4).

Як повідомили фахівці, контактні особи знаходяться на самоізоляції. Їх та пацієнтів, які перебувають в лікарні, обстежили та провели тестування методами ПЛР та ІФА.

Загалом у Ковелі з початку спостереження зареєстрували 348 випадків COVID-19, 314 мешканців міста одужали, 24 - продовжують лікування.

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Теги: Ковель, спалахи, хлібокомбінат
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