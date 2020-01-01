У Ковелі зафіксували 2 спалахи коронавірусу
Сьогодні, 16:15
У Ковелі за останній тиждень збільшилася кількість хворих на COVID-19.
Про це під час засідання виконкому розповіли медичний директор Ковельського МТМО з педіатрії Ольга Козачук та завідувач Ковельським міськрайонним відділом ДУ “Волинський ОЛЦМ України” Людмила Маляр, йдеться на сайті Ковельради.
Так, спалахи хвороби зафіксовані у Волинському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей (6 людей) та на Ковельському хлібокомбінаті (4).
Як повідомили фахівці, контактні особи знаходяться на самоізоляції. Їх та пацієнтів, які перебувають в лікарні, обстежили та провели тестування методами ПЛР та ІФА.
Загалом у Ковелі з початку спостереження зареєстрували 348 випадків COVID-19, 314 мешканців міста одужали, 24 - продовжують лікування.
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Про це під час засідання виконкому розповіли медичний директор Ковельського МТМО з педіатрії Ольга Козачук та завідувач Ковельським міськрайонним відділом ДУ “Волинський ОЛЦМ України” Людмила Маляр, йдеться на сайті Ковельради.
Так, спалахи хвороби зафіксовані у Волинському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей (6 людей) та на Ковельському хлібокомбінаті (4).
Як повідомили фахівці, контактні особи знаходяться на самоізоляції. Їх та пацієнтів, які перебувають в лікарні, обстежили та провели тестування методами ПЛР та ІФА.
Загалом у Ковелі з початку спостереження зареєстрували 348 випадків COVID-19, 314 мешканців міста одужали, 24 - продовжують лікування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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