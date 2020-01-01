У Ковелі зафіксували 2 спалахи коронавірусу

У Ковелі за останній тиждень збільшилася кількість хворих на COVID-19.Про це під час засідання виконкому розповіли медичний директор Ковельського МТМО з педіатріїта завідувач Ковельським міськрайонним відділом ДУ “Волинський ОЛЦМ України”, йдеться на сайті Ковельради.Так, спалахи хвороби зафіксовані у Волинському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей (6 людей) та на Ковельському хлібокомбінаті (4).Як повідомили фахівці, контактні особи знаходяться на самоізоляції. Їх та пацієнтів, які перебувають в лікарні, обстежили та провели тестування методами ПЛР та ІФА.Загалом у Ковелі з початку спостереження зареєстрували 348 випадків COVID-19, 314 мешканців міста одужали, 24 - продовжують лікування.