вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Греції відкрили перший підводний музей*

У Греції відкрили перший підводний музей*
У Греції біля узбережжя острова Алонісос в західному Егейському морі відкрили перший підводний музей, звалище амфор V століття до нашої ери, названий «Парфенон корабельних катастроф».

Як повідомляє в новинах культури сайт Світньюз, підводне місце катастрофи буде відкрите для екскурсій для сертифікованих дайверів-аматорів з 3 серпня по 2 жовтня, а ті, хто не вміє пірнати, зможуть відправитися у віртуальний тур в інформаційному центрі в головному місті Алонісос.

«Це затонуле судно знаходиться на глибині 21-28 метрів біля берегів острова Перистері і містить від 3000 до 4000 амфор», - розповіла SKAI TV Марія Агаліл, президент муніципальної ради острова Алонісос.

Античні вази з двома ручками вважаються одними з найвизначніших реліквій, оскільки більшість з них цілі. Їх знайшов рибалка в 1985 році.

Велике торгове судно, яке, як вважають, затонуло через погану погоду приблизно 425 р. до н.е., перевозило тисячі амфор з вином з Халкідікі в Північній Греції і з острова Скопелос, розповів Ert tv директор ефората підводних старожитностей Парі Каламар.

Влада планує створити дайв-парк і відкрити для туристів ще кілька підводних місць корабельних катастроф.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Греція, музей
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині двоє невідомих підпалили авто іноземцю
Сьогодні, 17:57
У Греції відкрили перший підводний музей*
Сьогодні, 17:50
У Луцьку дорогу не поділили бус та легковик
Сьогодні, 17:30
Колківську ОТГ через суд зобов’язали створити службу у справах дітей
Сьогодні, 17:20
Волинські поліцейські розшукують жінку, яка скоїла крадіжку
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
У волинському музеї вперше представили дві ікони, які кілька років реставрували. ВІДЕО У волинському музеї вперше представили дві ікони, які кілька років реставрували. ВІДЕО
10 серпень, 08:23
Осучаснення методів та форматів роботи: волинський музей потрапив до всеукраїнського культурного проєкту Осучаснення методів та форматів роботи: волинський музей потрапив до всеукраїнського культурного проєкту
09 серпень, 10:55
У Луцьку музеї пішли на карантин У Луцьку музеї пішли на карантин
05 серпень, 01:12
Музей Майдану проведе у серпні безкоштовні пішохідні екскурсії Музей Майдану проведе у серпні безкоштовні пішохідні екскурсії
01 серпень, 05:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині двоє невідомих підпалили авто іноземцю
Сьогодні, 17:57
 0
У Греції відкрили перший підводний музей*
Сьогодні, 17:50
 0
У Луцьку дорогу не поділили бус та легковик
Сьогодні, 17:30
 0
Колківську ОТГ через суд зобов’язали створити службу у справах дітей
Сьогодні, 17:20
 0
Волинські поліцейські розшукують жінку, яка скоїла крадіжку
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8