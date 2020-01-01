У Греції відкрили перший підводний музей*





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«Це затонуле судно знаходиться на глибині 21-28 метрів біля берегів острова Перистері і містить від 3000 до 4000 амфор», - розповіла SKAI TV Марія Агаліл, президент муніципальної ради острова Алонісос.



Античні вази з двома ручками вважаються одними з найвизначніших реліквій, оскільки більшість з них цілі. Їх знайшов рибалка в 1985 році.



Велике торгове судно, яке, як вважають, затонуло через погану погоду приблизно 425 р. до н.е., перевозило тисячі амфор з вином з Халкідікі в Північній Греції і з острова Скопелос, розповів Ert tv директор ефората підводних старожитностей Парі Каламар.



Влада планує створити дайв-парк і відкрити для туристів ще кілька підводних місць корабельних катастроф.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Греції біля узбережжя острова Алонісос в західному Егейському морі відкрили перший підводний музей, звалище амфор V століття до нашої ери, названий «Парфенон корабельних катастроф».Як повідомляє в новинах культури сайт Світньюз, підводне місце катастрофи буде відкрите для екскурсій для сертифікованих дайверів-аматорів з 3 серпня по 2 жовтня, а ті, хто не вміє пірнати, зможуть відправитися у віртуальний тур в інформаційному центрі в головному місті Алонісос.«Це затонуле судно знаходиться на глибині 21-28 метрів біля берегів острова Перистері і містить від 3000 до 4000 амфор», - розповіла SKAI TV, президент муніципальної ради острова Алонісос.Античні вази з двома ручками вважаються одними з найвизначніших реліквій, оскільки більшість з них цілі. Їх знайшов рибалка в 1985 році.Велике торгове судно, яке, як вважають, затонуло через погану погоду приблизно 425 р. до н.е., перевозило тисячі амфор з вином з Халкідікі в Північній Греції і з острова Скопелос, розповів Ert tv директор ефората підводних старожитностейВлада планує створити дайв-парк і відкрити для туристів ще кілька підводних місць корабельних катастроф.

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