У Греції відкрили перший підводний музей*
Сьогодні, 17:50
У Греції біля узбережжя острова Алонісос в західному Егейському морі відкрили перший підводний музей, звалище амфор V століття до нашої ери, названий «Парфенон корабельних катастроф».
Як повідомляє в новинах культури сайт Світньюз, підводне місце катастрофи буде відкрите для екскурсій для сертифікованих дайверів-аматорів з 3 серпня по 2 жовтня, а ті, хто не вміє пірнати, зможуть відправитися у віртуальний тур в інформаційному центрі в головному місті Алонісос.
«Це затонуле судно знаходиться на глибині 21-28 метрів біля берегів острова Перистері і містить від 3000 до 4000 амфор», - розповіла SKAI TV Марія Агаліл, президент муніципальної ради острова Алонісос.
Античні вази з двома ручками вважаються одними з найвизначніших реліквій, оскільки більшість з них цілі. Їх знайшов рибалка в 1985 році.
Велике торгове судно, яке, як вважають, затонуло через погану погоду приблизно 425 р. до н.е., перевозило тисячі амфор з вином з Халкідікі в Північній Греції і з острова Скопелос, розповів Ert tv директор ефората підводних старожитностей Парі Каламар.
Влада планує створити дайв-парк і відкрити для туристів ще кілька підводних місць корабельних катастроф.
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Як повідомляє в новинах культури сайт Світньюз, підводне місце катастрофи буде відкрите для екскурсій для сертифікованих дайверів-аматорів з 3 серпня по 2 жовтня, а ті, хто не вміє пірнати, зможуть відправитися у віртуальний тур в інформаційному центрі в головному місті Алонісос.
«Це затонуле судно знаходиться на глибині 21-28 метрів біля берегів острова Перистері і містить від 3000 до 4000 амфор», - розповіла SKAI TV Марія Агаліл, президент муніципальної ради острова Алонісос.
Античні вази з двома ручками вважаються одними з найвизначніших реліквій, оскільки більшість з них цілі. Їх знайшов рибалка в 1985 році.
Велике торгове судно, яке, як вважають, затонуло через погану погоду приблизно 425 р. до н.е., перевозило тисячі амфор з вином з Халкідікі в Північній Греції і з острова Скопелос, розповів Ert tv директор ефората підводних старожитностей Парі Каламар.
Влада планує створити дайв-парк і відкрити для туристів ще кілька підводних місць корабельних катастроф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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