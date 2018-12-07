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Усе робив з душею та любов'ю: п'ять років з дня смерті Ігоря Єремеєва. ВІДЕО

Усе робив з душею та любов'ю: п'ять років з дня смерті Ігоря Єремеєва. ВІДЕО
Минуло 5 років з дня трагічної загибелі народного депутата України, благодійника та співзасновника ГК “Континіум” Ігоря Єремеєва.

Відео, присвячене пам'яті Ігоря Єремеєва, опублікував "12 канал".

У липні 2015 року політик отримав смертельну черепно-мозкову травму через падіння з коня. Його госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні, а згодом відправили на лікування до швейцарської клініки. Упродовж трьох тижнів він знаходився у комі. 13 серпня 2015 року Ігоря Мироновича не стало.

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Щороку у цей день колеги, друзі і рідні Ігоря Мироновича збираються у селі Острожець Рівненської області, де пройшли дитинство та юність бізнесмена. Це особливе місце, адже Ігор Єремеєв любив і підтримував рідне село, допомагав розвиватися школі, яка віднедавна носить його ім’я.


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Теги: Ігор Єремеєв, день пам'яті, Острожець
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