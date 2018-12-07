Усе робив з душею та любов'ю: п'ять років з дня смерті Ігоря Єремеєва. ВІДЕО
Сьогодні, 16:41
Минуло 5 років з дня трагічної загибелі народного депутата України, благодійника та співзасновника ГК “Континіум” Ігоря Єремеєва.
Відео, присвячене пам'яті Ігоря Єремеєва, опублікував "12 канал".
У липні 2015 року політик отримав смертельну черепно-мозкову травму через падіння з коня. Його госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні, а згодом відправили на лікування до швейцарської клініки. Упродовж трьох тижнів він знаходився у комі. 13 серпня 2015 року Ігоря Мироновича не стало.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У рідній школі Ігоря Єремеєва відкрили музей та алею на його честь. ФОТО
Щороку у цей день колеги, друзі і рідні Ігоря Мироновича збираються у селі Острожець Рівненської області, де пройшли дитинство та юність бізнесмена. Це особливе місце, адже Ігор Єремеєв любив і підтримував рідне село, допомагав розвиватися школі, яка віднедавна носить його ім’я.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відео, присвячене пам'яті Ігоря Єремеєва, опублікував "12 канал".
У липні 2015 року політик отримав смертельну черепно-мозкову травму через падіння з коня. Його госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні, а згодом відправили на лікування до швейцарської клініки. Упродовж трьох тижнів він знаходився у комі. 13 серпня 2015 року Ігоря Мироновича не стало.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У рідній школі Ігоря Єремеєва відкрили музей та алею на його честь. ФОТО
Щороку у цей день колеги, друзі і рідні Ігоря Мироновича збираються у селі Острожець Рівненської області, де пройшли дитинство та юність бізнесмена. Це особливе місце, адже Ігор Єремеєв любив і підтримував рідне село, допомагав розвиватися школі, яка віднедавна носить його ім’я.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Усе робив з душею та любов'ю: п'ять років з дня смерті Ігоря Єремеєва. ВІДЕО
Сьогодні, 16:41
У Ковелі зафіксували 2 спалахи коронавірусу
Сьогодні, 16:15
Синоптик розповіла, якою буде погода на Маковія
Сьогодні, 15:50
У Луцьку на вулиці затримали чоловіка з ножем, який перебуває на обліку у психлікарні
Сьогодні, 15:40
У районі на Волині селяни скаржаться на масову загибель свиней
Сьогодні, 15:02