Волинські поліцейські розшукують жінку, яка скоїла крадіжку

Наталію Володимирівну Філонську, яка проживала в місті Остер Чернігівської області.



Жінку підозрюють у вчиненні крадіжки та вона ухиляється від органів слідства, - інформує ГУНП у Волинській області.



Тож, якщо вам відома будь-яка інформація щодо місця перебування зловмисниці, просять невідкладно повідомити співробітників поліції. Телефони для зв’язку: 09877470110, 0336621296 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Ратнівського відділу поліції розшукують 38-річну, яка проживала в місті Остер Чернігівської області.Жінку підозрюють у вчиненні крадіжки та вона ухиляється від органів слідства, - інформує ГУНП у Волинській області.Тож, якщо вам відома будь-яка інформація щодо місця перебування зловмисниці, просять невідкладно повідомити співробітників поліції. Телефони для зв’язку: 09877470110, 0336621296 або 102.

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