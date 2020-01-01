Волинські поліцейські розшукують жінку, яка скоїла крадіжку
Сьогодні, 17:00
Працівники Ратнівського відділу поліції розшукують 38-річну Наталію Володимирівну Філонську, яка проживала в місті Остер Чернігівської області.
Жінку підозрюють у вчиненні крадіжки та вона ухиляється від органів слідства, - інформує ГУНП у Волинській області.
Тож, якщо вам відома будь-яка інформація щодо місця перебування зловмисниці, просять невідкладно повідомити співробітників поліції. Телефони для зв’язку: 09877470110, 0336621296 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Жінку підозрюють у вчиненні крадіжки та вона ухиляється від органів слідства, - інформує ГУНП у Волинській області.
Тож, якщо вам відома будь-яка інформація щодо місця перебування зловмисниці, просять невідкладно повідомити співробітників поліції. Телефони для зв’язку: 09877470110, 0336621296 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку дорогу не поділили бус та легковик
Сьогодні, 17:30
Волинські поліцейські розшукують жінку, яка скоїла крадіжку
Сьогодні, 17:00
У Ковелі зафіксували 2 спалахи коронавірусу
Сьогодні, 16:15