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Волинські поліцейські розшукують жінку, яка скоїла крадіжку

Волинські поліцейські розшукують жінку, яка скоїла крадіжку
Працівники Ратнівського відділу поліції розшукують 38-річну Наталію Володимирівну Філонську, яка проживала в місті Остер Чернігівської області.

Жінку підозрюють у вчиненні крадіжки та вона ухиляється від органів слідства, - інформує ГУНП у Волинській області.

Тож, якщо вам відома будь-яка інформація щодо місця перебування зловмисниці, просять невідкладно повідомити співробітників поліції. Телефони для зв’язку: 09877470110, 0336621296 або 102.

Волинські поліцейські розшукують жінку, яка скоїла крадіжку

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Теги: розшук, жінка
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