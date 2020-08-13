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У Рівному вандали потрощили церкву і надгробки. ФОТО

У Рівному вандали потрощили церкву і надгробки. ФОТО
У Рівному на кладовищі “Грабник” біля Свято-Покровського собору невідомі пошкодили церкву та надгробки.

Про це повідомляє Релігійна правда, посилаючись на Суспільне.

Невідомі розбили вікна у церкві Святого Стефанія. У розбитому вікні, серед уламків скла видно бруківку. Також зловмисники побили й погнули кілька хрестів. На місці події поліцейські знайшли кілька скляних пляшок.

У розбитому вікні, серед уламків скла видно бруківку.

У пресслужбі Нацполіції області підтвердили, що подія мала місце.

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Теги: Рівне, вандали
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