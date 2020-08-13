У Рівному вандали потрощили церкву і надгробки. ФОТО





Про це повідомляє



Невідомі розбили вікна у церкві Святого Стефанія. У розбитому вікні, серед уламків скла видно бруківку. Також зловмисники побили й погнули кілька хрестів. На місці події поліцейські знайшли кілька скляних пляшок.



У розбитому вікні, серед уламків скла видно бруківку.



У пресслужбі Нацполіції області підтвердили, що подія мала місце.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному на кладовищі “Грабник” біля Свято-Покровського собору невідомі пошкодили церкву та надгробки.Про це повідомляє Релігійна правда , посилаючись на Суспільне.Невідомі розбили вікна у церкві Святого Стефанія. У розбитому вікні, серед уламків скла видно бруківку. Також зловмисники побили й погнули кілька хрестів. На місці події поліцейські знайшли кілька скляних пляшок.У розбитому вікні, серед уламків скла видно бруківку.У пресслужбі Нацполіції області підтвердили, що подія мала місце.

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