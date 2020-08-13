У Рівному вандали потрощили церкву і надгробки. ФОТО
Сьогодні, 00:15
У Рівному на кладовищі “Грабник” біля Свято-Покровського собору невідомі пошкодили церкву та надгробки.
Про це повідомляє Релігійна правда, посилаючись на Суспільне.
Невідомі розбили вікна у церкві Святого Стефанія. У розбитому вікні, серед уламків скла видно бруківку. Також зловмисники побили й погнули кілька хрестів. На місці події поліцейські знайшли кілька скляних пляшок.
У розбитому вікні, серед уламків скла видно бруківку.
У пресслужбі Нацполіції області підтвердили, що подія мала місце.
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Про це повідомляє Релігійна правда, посилаючись на Суспільне.
Невідомі розбили вікна у церкві Святого Стефанія. У розбитому вікні, серед уламків скла видно бруківку. Також зловмисники побили й погнули кілька хрестів. На місці події поліцейські знайшли кілька скляних пляшок.
У розбитому вікні, серед уламків скла видно бруківку.
У пресслужбі Нацполіції області підтвердили, що подія мала місце.
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