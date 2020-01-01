«Дух захоплювало від безмежності простору»: на даху «Супернови» влаштували ранкове тренування. ВІДЕО. ФОТО





Такою була програма-мінімум для лучан, які вирішили недільний ранок 9 серпня провести разом з проектом «Неземне тренування із Body Run»,



Виявилося, реальна програма навіть перевершила очікування, бо дала головне – емоції, які ні з чим не зрівняються.



Тренування на даху «Супернови» – незвичний спосіб, у який компанія «Інвестор» вирішила відсвяткувати професійне свято, День будівельника. Про захід оголосили за кілька днів до події, проте усі місця були заброньовані вже за 15 хвилин після старту реєстрації.



«Побачила в інстаграмі, що планується такий захід, і ні секунди не сумнівалась. Не скажу, що я аж такий великий фанат спорту – тренуюсь швидше від нагоди до нагоди. Але в цьому випадку підкупила локація. Я живу у «Супернові», але ніколи не була на даху, тільки бачила світлини, які краєвиди відкриваються… Настільки атмосферне тренування було! Це – саме та подія і ті емоції, заради яких варто просинатися так рано», – поділилась враженнями Марія Малиха.



До тренування долучилися і любителі спорту, і ті, кого в першу чергу заінтригувала можливість опинитися на даху «Супернови».



«У мене була мрія – провести тренування на даху багатоповерхівки. Закордоном і навіть в Києві дуже популярні тренування в подібних нестандартних місцях, у Луцьку поки такого мало. Але ми будемо виправляти ситуацію і додавати цікавих місць для занять. Бо ж насправді для оздоровлення важливі не тільки фізичні вправи, а й психоемоційний заряд. І тут ми його отримали на всі сто», – розповів тренер BODY RUN Антон Яловик.



Тренування розпочалося о 7.30 і тривало більше години. Ранковий час вибрали в першу чергу для того, щоб не було спеки. Але, звісно, додатковим мотивом було сонце, яке сходить над Луцьком.



«Так близько неба ми ще не тренувалися. Дух захоплювало від безмежності простору. Після тренування разом снідали та знайомилися, бо учасники реєструвалися через соцмережі і більшість були незнайомі між собою. Найголовніше враження, яким ділилися всі: хочемо ще», – розповіла співорганізаторка заходу Оксана Цимбалюк.



У Будівельній компанії «Інвестор» кажуть: до пропозицій провести якийсь унікальний захід на даху «Супернови» уже звикли. За час будівництва тут відбулося чимало подій, знімали промо-ролики, проводили фотосесії, навіть грав симфонічний оркестр, а театр «Гармидер» ставив виставу.



«Насправді це унікальна можливість – встигнути організувати якийсь захід на даху «Супернови». Треба вкластися в той період, коли будинок уже збудований, але ще не завершене облаштування даху. Адже ми його покриваємо герметичною мембраною, яку важливо не пошкодити, і тоді вже не бажано ходити по даху. Хоча популярність цього місця підказує, що можливо є сенс зробити експлуатований дах.



Організувати якийсь арт-об’єкт, здавати в оренду. З кількості ідей, які ми отримуємо вже зараз, впевнена, що це буде дуже затребуване місце», – розповіла керівниця відділу продажів та маркетингу Ірина Новосад.









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