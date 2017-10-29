Колківську ОТГ через суд зобов’язали створити службу у справах дітей

Прокурори з'ясували, що на території Колківської об’єднаної громади, до якої у 2017 році увійшло 15 населених пунктів, проживає 2885 дітей, у тому числі також діти-сироти, діти, які опинились у складних життєвих обставинах, та діти, позбавлені батьківського піклування.Однак, Колківська селищна рада за три роки не створила службу у справах дітей, чим порушувала вимоги чинного законодавства та не виконувала повноваження із забезпечення, дотримання і захисту прав дітей, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.Прокурори домоглися визнання бездіяльності Колківської селищної ради протиправною та зобов’язання органу місцевого самоврядування утворити у складі виконавчих органів ради службу у справах дітей.