вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Колківську ОТГ через суд зобов’язали створити службу у справах дітей

Колківську ОТГ через суд зобов’язали створити службу у справах дітей
Прокурори з'ясували, що на території Колківської об’єднаної громади, до якої у 2017 році увійшло 15 населених пунктів, проживає 2885 дітей, у тому числі також діти-сироти, діти, які опинились у складних життєвих обставинах, та діти, позбавлені батьківського піклування.

Однак, Колківська селищна рада за три роки не створила службу у справах дітей, чим порушувала вимоги чинного законодавства та не виконувала повноваження із забезпечення, дотримання і захисту прав дітей, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.

Прокурори домоглися визнання бездіяльності Колківської селищної ради протиправною та зобов’язання органу місцевого самоврядування утворити у складі виконавчих органів ради службу у справах дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Колки, ОТГ, служба у справах дітей
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Греції відкрили перший підводний музей*
Сьогодні, 17:50
У Луцьку дорогу не поділили бус та легковик
Сьогодні, 17:30
Колківську ОТГ через суд зобов’язали створити службу у справах дітей
Сьогодні, 17:20
Волинські поліцейські розшукують жінку, яка скоїла крадіжку
Сьогодні, 17:00
Усе робив з душею та любов'ю: п'ять років з дня смерті Ігоря Єремеєва. ВІДЕО
Сьогодні, 16:41
Схожі новини
Назвали переможця виборів голови Колківської громади Назвали переможця виборів голови Колківської громади
29 жовтень, 2017, 23:56
У райцентрі на Волині - капітальний ремонт вулиці. ФОТО У райцентрі на Волині - капітальний ремонт вулиці. ФОТО
21 липень, 02:16
Назвали 20 найкращих громад Волині Назвали 20 найкращих громад Волині
18 липень, 08:36
Молодик з Волині, який розбещував 7-річну дівчинку, сяде у тюрму Молодик з Волині, який розбещував 7-річну дівчинку, сяде у тюрму
14 липень, 11:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині двоє невідомих підпалили авто іноземцю
Сьогодні, 17:57
 0
У Греції відкрили перший підводний музей*
Сьогодні, 17:50
 0
У Луцьку дорогу не поділили бус та легковик
Сьогодні, 17:30
 0
Колківську ОТГ через суд зобов’язали створити службу у справах дітей
Сьогодні, 17:20
 0
Волинські поліцейські розшукують жінку, яка скоїла крадіжку
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8