У Луцьку дорогу не поділили бус та легковик





Про це Інформаційному агентству



Як зазначають свідки події, автопригода сталася сьогодні, 13 серпня, після 16:00. На дорозі не розминулися Subaru та мікроавтобус Opel. Внасідок зіткнення бус отримав отримав механічні пошкодження.



На місці автопригоди працювали патрульні, які з'ясовували усі обставини аварії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого зіткнулися легковик та бус.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Як зазначають свідки події, автопригода сталася сьогодні, 13 серпня, після 16:00. На дорозі не розминулися Subaru та мікроавтобус Opel. Внасідок зіткнення бус отримав отримав механічні пошкодження.На місці автопригоди працювали патрульні, які з'ясовували усі обставини аварії.

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