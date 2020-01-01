У Луцьку дорогу не поділили бус та легковик
Сьогодні, 17:30
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого зіткнулися легковик та бус.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Як зазначають свідки події, автопригода сталася сьогодні, 13 серпня, після 16:00. На дорозі не розминулися Subaru та мікроавтобус Opel. Внасідок зіткнення бус отримав отримав механічні пошкодження.
На місці автопригоди працювали патрульні, які з'ясовували усі обставини аварії.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Як зазначають свідки події, автопригода сталася сьогодні, 13 серпня, після 16:00. На дорозі не розминулися Subaru та мікроавтобус Opel. Внасідок зіткнення бус отримав отримав механічні пошкодження.
На місці автопригоди працювали патрульні, які з'ясовували усі обставини аварії.
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