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У Луцьку дорогу не поділили бус та легковик

У Луцьку дорогу не поділили бус та легковик
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого зіткнулися легковик та бус.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Як зазначають свідки події, автопригода сталася сьогодні, 13 серпня, після 16:00. На дорозі не розминулися Subaru та мікроавтобус Opel. Внасідок зіткнення бус отримав отримав механічні пошкодження.

На місці автопригоди працювали патрульні, які з'ясовували усі обставини аварії.

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Теги: аварія, Луцьк
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