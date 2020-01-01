У луцьких підземеллях покажуть археологічні знахідки ХV століття. ФОТО
13 серпень, 22:56
Експозиція підземель Кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла поповнилась археологічною колекцією з розкопок західного подвір'я храму 2019 року.
Про це йдеться на сторінці Адміністрації Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку.
Під час досліджень археологи виявили та відновили роботу первісних повітряних продух підземель, а також зібрано колекцію археологічних знахідок: кахлі, глеки, дзбанки, бокали та покришки від XV до ХІХ ст.
Колекція відновлена реставратором О. Войтюком, та сьогодні експонується у виставкових залах луцьких підземель.
Дослідження собору та подальше покращення роботи туристичного маршруту костельними підземеллями відбувається за постійної співпраці Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.
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Про це йдеться на сторінці Адміністрації Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку.
Під час досліджень археологи виявили та відновили роботу первісних повітряних продух підземель, а також зібрано колекцію археологічних знахідок: кахлі, глеки, дзбанки, бокали та покришки від XV до ХІХ ст.
Колекція відновлена реставратором О. Войтюком, та сьогодні експонується у виставкових залах луцьких підземель.
Дослідження собору та подальше покращення роботи туристичного маршруту костельними підземеллями відбувається за постійної співпраці Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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