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У луцьких підземеллях покажуть археологічні знахідки ХV століття. ФОТО

У луцьких підземеллях покажуть археологічні знахідки ХV століття. ФОТО
Експозиція підземель Кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла поповнилась археологічною колекцією з розкопок західного подвір'я храму 2019 року.

Про це йдеться на сторінці Адміністрації Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку.

Під час досліджень археологи виявили та відновили роботу первісних повітряних продух підземель, а також зібрано колекцію археологічних знахідок: кахлі, глеки, дзбанки, бокали та покришки від XV до ХІХ ст.

Колекція відновлена реставратором О. Войтюком, та сьогодні експонується у виставкових залах луцьких підземель.

Дослідження собору та подальше покращення роботи туристичного маршруту костельними підземеллями відбувається за постійної співпраці Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.


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Теги: Волинь, Луцьк
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