У луцьких підземеллях покажуть археологічні знахідки ХV століття. ФОТО





Про це йдеться на сторінці Адміністрації Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку.



Під час досліджень археологи виявили та відновили роботу первісних повітряних продух підземель, а також зібрано колекцію археологічних знахідок: кахлі, глеки, дзбанки, бокали та покришки від XV до ХІХ ст.



Колекція відновлена реставратором О. Войтюком, та сьогодні експонується у виставкових залах луцьких підземель.



Дослідження собору та подальше покращення роботи туристичного маршруту костельними підземеллями відбувається за постійної співпраці Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Експозиція підземель Кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла поповнилась археологічною колекцією з розкопок західного подвір'я храму 2019 року.Про це йдеться на сторінці Адміністрації Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку.Під час досліджень археологи виявили та відновили роботу первісних повітряних продух підземель, а також зібрано колекцію археологічних знахідок: кахлі, глеки, дзбанки, бокали та покришки від XV до ХІХ ст.Колекція відновлена реставратором, та сьогодні експонується у виставкових залах луцьких підземель.Дослідження собору та подальше покращення роботи туристичного маршруту костельними підземеллями відбувається за постійної співпраці Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.

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