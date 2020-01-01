На Рівненщині двоє невідомих підпалили авто іноземцю

Поліцейські розслідують підпал автомобіля іноземця у Дубні.Повідомлення, що на вулиці Грушевського горить автомобіль, до поліції надійшло сьогодні, 13 серпня, близько 03:40, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.На місці події слідчо-оперативна група встановила, що Audi A5 була припаркована на стоянці поблизу багатоповерхівки та належить 37-річному громадянину Білорусі. Чоловік 8 серпня приїхав до 35-річної дубенчанки у гості.У ході огляду місця події, зокрема й обстеживши камери відеоспостереження, поліцейські встановили, що двоє невідомих осіб облили іномарку легкозаймистою речовиною та підпалили.Вогонь знищив автівку майже повністю. Крім того, внаслідок пожежі частково пошкоджені два автомобілі, які були припарковані поруч.За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину та його мотиви.Із місця події правоохоронці вилучили пожежне сміття із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів.