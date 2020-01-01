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У районі на Волині завершують будівництво нового корпусу школи. ФОТО

У районі на Волині завершують будівництво нового корпусу школи. ФОТО
Будівництво нового корпусу Луківської ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей Турійського району на фінішній прямій. Навчальний корпус збудований, завершуються зовнішні оздоблювальні роботи, триває монтаж шкільних меблів та сантехніки.

З ходом будівельних робіт 13 серпня ознайомився помічник голови ОДА Сергій Бизов, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Варто наголосити, що будівництво нового корпусу Луківського навчального закладу здійснюється в рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Загальна кошторисна вартість будівництва становить понад 27 мільйонів гривень.

Новий корпус розпочали будувати ще у 2018 році. Цьогоріч, завдяки «великому будівництву», його відкриють для луківських школярів.

За словами керівника підрядної організації ТОВ «Луцьккомунбуд» Ігоря Швеця, уже з 1 вересня новий корпус навчального закладу буде відкрито для школярів.

«Також за сприятливих погодних умов до початку навчального року буде облагороджено шкільний двір. Новий корпус повністю підлаштований для інклюзивного навчання. Дотримано ширину дверей 1 метр. На черзі встановлення спеціального ліфта», – розповів Ігор Швець.

«Важливо встигнути до 1 вересня цього року завершити усі роботи та забезпечити дітям нормальний навчальний процес», – зазначив Сергій Бизов, оглянувши будівельні роботи.

Директор комунального опорного закладу «Луківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» Роман Максимук розповів, що відкриття нового корпусу з нетерпінням чекають і вчителі, і батьки, а особливо діти.

Окрім Луківської школи Турійського району, до першого вересня в області будуть здані в експлуатацію дитячі садочки у селі Дачне Ківерцівського району та селі Крупа Луцького району.

У районі на Волині завершують будівництво нового корпусу школи. ФОТО
У районі на Волині завершують будівництво нового корпусу школи. ФОТО
У районі на Волині завершують будівництво нового корпусу школи. ФОТО
У районі на Волині завершують будівництво нового корпусу школи. ФОТО

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Теги: Турійський район, нова школа, ремонтні роботи
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