В Одесі організатори фінансової піраміди видурили в людей 8 мільйонів
Сьогодні, 04:17
В Одесі затримали організаторів фінансової піраміди, які видурили у людей 8 млн грн. Троє шахраїв пропонували пропонували громадянам інвестувати в «перспективну» компанію
Національна поліція викрила організаторів шахрайської фінансової піраміди, які ошукали вкладників на понад 8 млн грн. Про це повідомляє Zaxid.com, посилаючись на сайт Департаменту кіберполіції.
Зазначають, що співробітники кіберполіції Київщини спільно із Головним слідчим управлінням Національної поліції викрили трьох адміністраторів інтернет-проєкту у шахрайстві. Встановлено, що ті створили більше 10 власних вебресурсів, де пропонували громадянам отримувати пасивний дохід від інвестування в «перспективну» компанію.
Адміністратори сайту дотримувалися повної анонімності та приймали гроші вкладників на криптовалютні та електронні гаманці. Інвестори вкладали щонайменше 300 доларів. Отримавши гроші, шахраї блокували користувачів.
Компанія розташовувалася в Одесі, там правоохоронці провели обшук. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та чорнові записи. Речові докази буде направлено на проведення відповідних експертиз.
Від шахрайських дій постраждали понад 100 людей. Серед ошуканих - як українці, так і іноземці. Наразі правоохоронці встановлюють потерпілих від дій зловмисників.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Вирішується питання оголошення підозри фігурантам. Слідчі дії тривають.
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Національна поліція викрила організаторів шахрайської фінансової піраміди, які ошукали вкладників на понад 8 млн грн. Про це повідомляє Zaxid.com, посилаючись на сайт Департаменту кіберполіції.
Зазначають, що співробітники кіберполіції Київщини спільно із Головним слідчим управлінням Національної поліції викрили трьох адміністраторів інтернет-проєкту у шахрайстві. Встановлено, що ті створили більше 10 власних вебресурсів, де пропонували громадянам отримувати пасивний дохід від інвестування в «перспективну» компанію.
Адміністратори сайту дотримувалися повної анонімності та приймали гроші вкладників на криптовалютні та електронні гаманці. Інвестори вкладали щонайменше 300 доларів. Отримавши гроші, шахраї блокували користувачів.
Компанія розташовувалася в Одесі, там правоохоронці провели обшук. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та чорнові записи. Речові докази буде направлено на проведення відповідних експертиз.
Від шахрайських дій постраждали понад 100 людей. Серед ошуканих - як українці, так і іноземці. Наразі правоохоронці встановлюють потерпілих від дій зловмисників.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Вирішується питання оголошення підозри фігурантам. Слідчі дії тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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