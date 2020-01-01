Повідомили, коли презентують iPhone 12





Інсайдер Джон Проссер назвав дату презентації флагманських смартфонів iPhone 12. За словами експерта, Apple представить свою новинку на місяць пізніше, ніж зазвичай, - в жовтні. Про це Проссер написав у своєму Twitter-акаунті, - пише



Він вважає, що презентація iPhone 12 триватиме з 12 по 18 жовтня, хоча раніше Apple представляла свої флагманські смартфони в перший осінній місяць.



Також відомо, що попередні замовлення на базові iPhone 12 стартують в день анонсу, а продавати довгоочікуваний гаджет почнуть через тиждень.



Зазначимо, що лінійка iPhone 12 складатиметься з чотирьох смартфонів: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Авторитетний інсайдер озвучив термін, коли Apple представить серію смартфонів iPhone 12. На думку фахівця, це відбудеться на місяць пізніше, ніж зазвичай.Інсайдерназвав дату презентації флагманських смартфонів iPhone 12. За словами експерта, Apple представить свою новинку на місяць пізніше, ніж зазвичай, - в жовтні. Про це Проссер написав у своєму Twitter-акаунті, - пише Кореспондент. Він вважає, що презентація iPhone 12 триватиме з 12 по 18 жовтня, хоча раніше Apple представляла свої флагманські смартфони в перший осінній місяць.Також відомо, що попередні замовлення на базові iPhone 12 стартують в день анонсу, а продавати довгоочікуваний гаджет почнуть через тиждень.Зазначимо, що лінійка iPhone 12 складатиметься з чотирьох смартфонів: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max.

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