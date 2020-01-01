Яка буде погода у Луцьку та Волинській області на Маковія
Сьогодні, 20:00
У Волинській області 14 серпня, на Маковія, синоптики прогнозують мінливу хмарність, але без опадів.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13º, вдень 21-26º.
У Луцьку на православне свято також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11º, вдень 23-25º.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13º, вдень 21-26º.
У Луцьку на православне свято також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11º, вдень 23-25º.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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