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Яка буде погода у Луцьку та Волинській області на Маковія

Яка буде погода у Луцьку та Волинській області на Маковія
У Волинській області 14 серпня, на Маковія, синоптики прогнозують мінливу хмарність, але без опадів.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13º, вдень 21-26º.

У Луцьку на православне свято також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11º, вдень 23-25º.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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