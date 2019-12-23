Волинські копи розшукують жінку, яку підозрюють у крадіжці. ФОТО





Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.



Поліцейські встановлюють місцезнаходження Філонської Наталії Володимирівни, 07 березня 1982 року народження, яка проживала в м. Остер, Чернігівської області.



Жінка підозрюється у вчиненні крадіжки та ухиляється від органів слідства.



Якщо вам відома будь-яка інформація щодо місця перебування зловмисниці, просимо невідкладно повідомити співробітникам поліції. Телефони для зв’язку: 09877470110, 0336621296 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Ратнівського відділу поліції розшукують жительку Чернігівщини, яку підозрюють у вчиненні крадіжки.Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.Поліцейські встановлюють місцезнаходження, 07 березня 1982 року народження, яка проживала в м. Остер, Чернігівської області.Жінка підозрюється у вчиненні крадіжки та ухиляється від органів слідства.Якщо вам відома будь-яка інформація щодо місця перебування зловмисниці, просимо невідкладно повідомити співробітникам поліції. Телефони для зв’язку: 09877470110, 0336621296 або 102.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію