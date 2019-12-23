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Волинські копи розшукують жінку, яку підозрюють у крадіжці. ФОТО

Волинські копи розшукують жінку, яку підозрюють у крадіжці. ФОТО
Працівники Ратнівського відділу поліції розшукують жительку Чернігівщини, яку підозрюють у вчиненні крадіжки.

Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановлюють місцезнаходження Філонської Наталії Володимирівни, 07 березня 1982 року народження, яка проживала в м. Остер, Чернігівської області.

Жінка підозрюється у вчиненні крадіжки та ухиляється від органів слідства.
Волинські копи розшукують жінку, яку підозрюють у крадіжці. ФОТО

Якщо вам відома будь-яка інформація щодо місця перебування зловмисниці, просимо невідкладно повідомити співробітникам поліції. Телефони для зв’язку: 09877470110, 0336621296 або 102.

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Теги: розшук, Волинь, Ратне
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