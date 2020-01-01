У Луцьку перекинулась фура з зерном. ФОТО





Аварія трапилася близько 18.30, - пише



Зі слів очевидців водій тягача з прицепом вщент наповненим зерном рухався вулицею Ковельською в напрямку в'їзду в Луцьк, проте, ймовірно, не розрахував безпечну швидкість. У результаті чого автомобіль перевернувся.



Із кузова розсипалося зерно. На місці працюють рятувальники.



За попередньою інформацією, водій вантажівки отримав легкі травми.



Працівники ДСНС змивають з асфальту залишки бензину, щоб уникнути пожежі.



Рух вулицею повністю заблокований.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Ковельській перевернулась вантажівка з зерном. Внаслідок аварії постраждав водій.Аварія трапилася близько 18.30, - пише ІА Волинські новини , посилаючись на повідомлення очевидців.Зі слів очевидців водій тягача з прицепом вщент наповненим зерном рухався вулицею Ковельською в напрямку в'їзду в Луцьк, проте, ймовірно, не розрахував безпечну швидкість. У результаті чого автомобіль перевернувся.Із кузова розсипалося зерно. На місці працюють рятувальники.За попередньою інформацією, водій вантажівки отримав легкі травми.Працівники ДСНС змивають з асфальту залишки бензину, щоб уникнути пожежі.Рух вулицею повністю заблокований.

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