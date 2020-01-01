У Луцьку перекинулась фура з зерном. ФОТО
Сьогодні, 20:11
У Луцьку на вулиці Ковельській перевернулась вантажівка з зерном. Внаслідок аварії постраждав водій.
Аварія трапилася близько 18.30, - пише ІА Волинські новини, посилаючись на повідомлення очевидців.
Зі слів очевидців водій тягача з прицепом вщент наповненим зерном рухався вулицею Ковельською в напрямку в'їзду в Луцьк, проте, ймовірно, не розрахував безпечну швидкість. У результаті чого автомобіль перевернувся.
Із кузова розсипалося зерно. На місці працюють рятувальники.
За попередньою інформацією, водій вантажівки отримав легкі травми.
Працівники ДСНС змивають з асфальту залишки бензину, щоб уникнути пожежі.
Рух вулицею повністю заблокований.
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Аварія трапилася близько 18.30, - пише ІА Волинські новини, посилаючись на повідомлення очевидців.
Зі слів очевидців водій тягача з прицепом вщент наповненим зерном рухався вулицею Ковельською в напрямку в'їзду в Луцьк, проте, ймовірно, не розрахував безпечну швидкість. У результаті чого автомобіль перевернувся.
Із кузова розсипалося зерно. На місці працюють рятувальники.
За попередньою інформацією, водій вантажівки отримав легкі травми.
Працівники ДСНС змивають з асфальту залишки бензину, щоб уникнути пожежі.
Рух вулицею повністю заблокований.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Фура їздить на солярці,а не на бензині.
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