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У Луцьку перекинулась фура з зерном. ФОТО

У Луцьку перекинулась фура з зерном. ФОТО
У Луцьку на вулиці Ковельській перевернулась вантажівка з зерном. Внаслідок аварії постраждав водій.

Аварія трапилася близько 18.30, - пише ІА Волинські новини, посилаючись на повідомлення очевидців.

Зі слів очевидців водій тягача з прицепом вщент наповненим зерном рухався вулицею Ковельською в напрямку в'їзду в Луцьк, проте, ймовірно, не розрахував безпечну швидкість. У результаті чого автомобіль перевернувся.

Із кузова розсипалося зерно. На місці працюють рятувальники.

За попередньою інформацією, водій вантажівки отримав легкі травми.

Працівники ДСНС змивають з асфальту залишки бензину, щоб уникнути пожежі.

Рух вулицею повністю заблокований.

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Теги: ДТП, Луцьк
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Коментарі 1
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Фура їздить на солярці,а не на бензині.
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