В Україні оновили поділ на карантинні зони: де опинилися міста і райони Волині





Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу за результатами засідання Комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо встановлення рівнів епідемічної безпеки поширення СOVID-19, - пише



Райони Волині поділили так:

Луцький та Любешівський райони віднесли до "помаранчевої" зони, міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони потрапили до "жовтої" зони







До "червоної зони" будуть віднесені:



Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області;



місто Самбір Львівської області;



місто Біляївка Одеської області;



міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області;



Кіцманський район Чернівецької області.



До"помаранчевої зони" увійдуть:



Луцький та Любешівський райони Волинської області;



місто Ужгород, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;



міста Івано-Франківськ, Бурштин та Коломия, Тисменицький район Івано-Франківської області;



міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буськ, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;



Миколаївський та Саратський райони Одеської області;



місто Острог, Гощанський та Здолбунівський райони Рівненської області;



місто Чортків, Тернопільський район Тернопільської області;



місто Чернівці, Глибоцький район Чернівецької області.



В "жовтій зоні" опиняться:



місто Київ;



міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони Волинської області;



місто Хуст, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;



місто Калуш, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Наддвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;



міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Ізмаїл та Теплодар, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський та Савранський райони Одеської області;



міста Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;



міста Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони Тернопільської області;



місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський та Чугуївський райони Харківської області;



Вижницький, Герцаївський, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні змінили поділ на карантинні зони, включивши до “червоної” деякі райони та міста у Львівській, Івано-Франківській, Рівненський та Одеській областях.Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу за результатами засідання Комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо встановлення рівнів епідемічної безпеки поширення СOVID-19, - пише Obozrevatel Райони Волині поділили так:Луцький та Любешівський райони віднесли до, міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони потрапили дозониГороденківський та Косівський райони Івано-Франківської області;місто Самбір Львівської області;місто Біляївка Одеської області;міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області;Кіцманський район Чернівецької області.Луцький та Любешівський райони Волинської області;місто Ужгород, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;міста Івано-Франківськ, Бурштин та Коломия, Тисменицький район Івано-Франківської області;міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буськ, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;Миколаївський та Саратський райони Одеської області;місто Острог, Гощанський та Здолбунівський райони Рівненської області;місто Чортків, Тернопільський район Тернопільської області;місто Чернівці, Глибоцький район Чернівецької області.місто Київ;міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони Волинської області;місто Хуст, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;місто Калуш, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Наддвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Ізмаїл та Теплодар, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський та Савранський райони Одеської області;міста Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;міста Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони Тернопільської області;місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський та Чугуївський райони Харківської області;Вижницький, Герцаївський, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

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