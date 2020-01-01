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В Україні оновили поділ на карантинні зони: де опинилися міста і райони Волині

В Україні оновили поділ на карантинні зони: де опинилися міста і райони Волині
В Україні змінили поділ на карантинні зони, включивши до “червоної” деякі райони та міста у Львівській, Івано-Франківській, Рівненський та Одеській областях.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу за результатами засідання Комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо встановлення рівнів епідемічної безпеки поширення СOVID-19, - пише Obozrevatel.

Райони Волині поділили так:
Луцький та Любешівський райони віднесли до "помаранчевої" зони, міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони потрапили до "жовтої" зони



До "червоної зони" будуть віднесені:

Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

місто Біляївка Одеської області;

міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області;

Кіцманський район Чернівецької області.

До"помаранчевої зони" увійдуть:

Луцький та Любешівський райони Волинської області;

місто Ужгород, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Івано-Франківськ, Бурштин та Коломия, Тисменицький район Івано-Франківської області;

міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буськ, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;

Миколаївський та Саратський райони Одеської області;

місто Острог, Гощанський та Здолбунівський райони Рівненської області;

місто Чортків, Тернопільський район Тернопільської області;

місто Чернівці, Глибоцький район Чернівецької області.

В "жовтій зоні" опиняться:

місто Київ;

міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони Волинської області;

місто Хуст, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;

місто Калуш, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Наддвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Ізмаїл та Теплодар, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський та Савранський райони Одеської області;

міста Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

міста Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони Тернопільської області;

місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський та Чугуївський райони Харківської області;

Вижницький, Герцаївський, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

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Теги: карантин, поділ, Волинь
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