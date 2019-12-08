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Facebook боротиметься з поширенням фейків про COVID-19

Facebook боротиметься з поширенням фейків про COVID-19
Компанія Facebook додала нову функцію, щоб запобігти поширенню фейків про COVID-19: перш ніж користувач обере, чи поширити допис, з'являтиметься попередження.

Facebook додав новий екран сповіщень, на якому з'являється інформація про статтю (наприклад, дата першого поширення та джерело), - пише Укрінформ.

Компанія запровадила нову функцію, щоб "допомогти людям зрозуміти новизну інформації перш ніж вони поширять її", а також направити "людей у наш Інформаційний центр COVID-19, щоб впевнитися, що люди мають доступ до достовірної інформації про коронавірус від компетентних джерел".

Нова функція розроблена на базі сповіщень платформи про новизну, які компанія запровадила у червні, щоб знизити кількість поширень посилань із застарілою інформацією, що може викривити сприйняття теперішніх подій.

Як зазначає The Verge, новий екран сповіщень є одним із заходів, які Facebook запроваджує з березня, щоб платформа не стала джерелом небезпечних коронавірусних "теорій змов" та інших форм дезінформації. На початку пандемії компанія почала розміщувати перевірену інформацію про COVID-19 від експертів згори у новинній стрічці.

У Facebook додали, що будуть блокувати ресурси із неправдивою інформацією. "Водночас ми хочемо впевнитися, що не гальмуватимемо поширення даних від достовірних джерел, тому інформація від урядових медичних організацій, а також відомих світових організацій, як-от ВООЗ, не матиме цього екрану зі сповіщенням", - зазначають у компанії.

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Теги: Facebook, соцмережі, коронавірус
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