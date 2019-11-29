Волинські гандболісти тріумфували на чемпіонаті України. ФОТО





Змагання відбувалися у місті Скадовську з 10 по 13 серпня, - йдеться на сторінці Асоціації пляжного гандболу України.



У фінальному матчі за першість, юні гандболісти з Нововолинська перемогли команду КДЮСШ міста Чорноморськ-1 з рахунком 0:2.



Відтак, підсумкова таблиця чемпіонату України з пляжного гандболу серед юнаків та дівчат 2004-2005 р. н. мала такий вигляд:



І місце – м. Нововолинськ;

ІІ місце – КДЮСШ (м.Чорноморськ-1);

ІІІ місце – КДЮСШ (м.Чорноморськ-2);

ІV місце – ДЮСШ 3 (м. Мелітополь);

V місце Збірна Полтавської обл.



Крім того, нововолинські спортсмени завоювали також індивідуальні нагороди змагань:



- Кращий гравець – Костянтин Красюн (м. Нововолинськ);

- Кращий воротар – Михайло Писаревський (м. Нововолинськ);

- Кращий захисник – Олексій Кушнірук (м. Нововолинськ);



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські спортсмени тріумфували на чемпіонаті України з пляжного гандболу серед юнаків та дівчат 2004-2005 оків народження.Змагання відбувалися у місті Скадовську з 10 по 13 серпня, - йдеться на сторінці Асоціації пляжного гандболу України.У фінальному матчі за першість, юні гандболісти з Нововолинська перемогли команду КДЮСШ міста Чорноморськ-1 з рахунком 0:2.Відтак, підсумкова таблиця чемпіонату України з пляжного гандболу серед юнаків та дівчат 2004-2005 р. н. мала такий вигляд:І місце – м. Нововолинськ;ІІ місце – КДЮСШ (м.Чорноморськ-1);ІІІ місце – КДЮСШ (м.Чорноморськ-2);ІV місце – ДЮСШ 3 (м. Мелітополь);V місце Збірна Полтавської обл.Крім того, нововолинські спортсмени завоювали також індивідуальні нагороди змагань:- Кращий гравець –(м. Нововолинськ);- Кращий воротар –(м. Нововолинськ);- Кращий захисник –(м. Нововолинськ);

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