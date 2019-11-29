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Волинські гандболісти тріумфували на чемпіонаті України. ФОТО

Волинські гандболісти тріумфували на чемпіонаті України. ФОТО
Волинські спортсмени тріумфували на чемпіонаті України з пляжного гандболу серед юнаків та дівчат 2004-2005 оків народження.

Змагання відбувалися у місті Скадовську з 10 по 13 серпня, - йдеться на сторінці Асоціації пляжного гандболу України.

У фінальному матчі за першість, юні гандболісти з Нововолинська перемогли команду КДЮСШ міста Чорноморськ-1 з рахунком 0:2.
Волинські гандболісти тріумфували на чемпіонаті України. ФОТО

Відтак, підсумкова таблиця чемпіонату України з пляжного гандболу серед юнаків та дівчат 2004-2005 р. н. мала такий вигляд:

І місце – м. Нововолинськ;
ІІ місце – КДЮСШ (м.Чорноморськ-1);
ІІІ місце – КДЮСШ (м.Чорноморськ-2);
ІV місце – ДЮСШ 3 (м. Мелітополь);
V місце Збірна Полтавської обл.
Волинські гандболісти тріумфували на чемпіонаті України. ФОТО

Крім того, нововолинські спортсмени завоювали також індивідуальні нагороди змагань:

- Кращий гравець – Костянтин Красюн (м. Нововолинськ);
- Кращий воротар – Михайло Писаревський (м. Нововолинськ);
- Кращий захисник – Олексій Кушнірук (м. Нововолинськ);
Волинські гандболісти тріумфували на чемпіонаті України. ФОТО
Волинські гандболісти тріумфували на чемпіонаті України. ФОТО

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Теги: гандбол, спорт, Волинь, Нововолинськ
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