Повідомили деталі аварії в Луцьку, під час якої перекинулась фура із зерном. ФОТО
13 серпень, 23:28
У патрульній поліції Волинської області повідомили деталі дорожньо-транспортної пригоди за участю вантажівки з напівпричепом у Луцьку.
Інформацію про аварію поліцейські оприлюднили на своїй сторінці у фейсбуці.
13 серпня, близько 19-ї години патрульні виявили дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Ковельській. Інспектори помітили перекинутий вантажний автомобіль Mercedes-Benz Actros із напівпричепом Ricoe.
На місце події миттєво викликали працівників ДСНС та медиків.
На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав.
Надалі патрульні встановили, що 43-річний керманич вантажівки не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою та вчасно не відреагував на її зміну, що й призвело до перекидання вантажного транспортного засобу.
Чоловік на місці події пройшов огляд на стан сп’яніння, результат – негативний.
Охоронці правопорядку здійснили регулювання дорожнього руху та склали всі необхідні адміністративні матеріали.
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Інформацію про аварію поліцейські оприлюднили на своїй сторінці у фейсбуці.
13 серпня, близько 19-ї години патрульні виявили дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Ковельській. Інспектори помітили перекинутий вантажний автомобіль Mercedes-Benz Actros із напівпричепом Ricoe.
На місце події миттєво викликали працівників ДСНС та медиків.
На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав.
Надалі патрульні встановили, що 43-річний керманич вантажівки не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою та вчасно не відреагував на її зміну, що й призвело до перекидання вантажного транспортного засобу.
Чоловік на місці події пройшов огляд на стан сп’яніння, результат – негативний.
Охоронці правопорядку здійснили регулювання дорожнього руху та склали всі необхідні адміністративні матеріали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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