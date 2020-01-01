Повідомили деталі аварії в Луцьку, під час якої перекинулась фура із зерном. ФОТО

У патрульній поліції Волинської області повідомили деталі дорожньо-транспортної пригоди за участю вантажівки з напівпричепом у Луцьку.Інформацію про аварію поліцейські оприлюднили на своїй сторінці у фейсбуці.13 серпня, близько 19-ї години патрульні виявили дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Ковельській. Інспектори помітили перекинутий вантажний автомобіль Mercedes-Benz Actros із напівпричепом Ricoe.На місце події миттєво викликали працівників ДСНС та медиків.На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав.Надалі патрульні встановили, що 43-річний керманич вантажівки не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою та вчасно не відреагував на її зміну, що й призвело до перекидання вантажного транспортного засобу.Чоловік на місці події пройшов огляд на стан сп’яніння, результат – негативний.Охоронці правопорядку здійснили регулювання дорожнього руху та склали всі необхідні адміністративні матеріали.