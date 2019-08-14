14 серпня – Медовий Спас: що можна і не можна робити на свято Маковія





Також цього дня розпочинається Успенський піст, який триватиме 14 днів. Завершиться він 28 серпня на свято Успіння Пресвятої Богородиці, - пише 24

В церковному календарі свято Маковія називається днем семи мучеників Макавеїв, їхньої матері Соломонії й учителя Єлеазара. У православній традиції Макавеїв уособлюють як символ непорушності в дотриманні християнських заповідей.



Мак в українців має сакральний статус. Раніше, ним обсипали будинок "від усього лихого". Після освячення букети несли додому й клали біля іконок та зберігали до весни, як оберіг. Дехто взимку мак використовує для куті на Різдво, а на Благовіщення раніше засушені квіти дівчата вплітали у волосся.



Свято також називають Медовим Спасом, бо в цей час саме настає період збору меду з вуликів. Тож для тих, хто має свій мед, вважається обов’язковим його посвятити, щоб наступного року мати ще більший "врожай".



Що можна робити на Маковія



Цього дня можна купатися. Кажуть, що купання на Медовий Спас оздоровлює людей та надає їм сили. Вже після Маковія купатися не можна, адже вода стає холоднішою.



Освяченим маком можна посипати кути кімнат. Таким чином господарі оселі зможуть захистити свою сім’ю від нечистої сили. Квіти з освяченого букета можна залишати висихати під іконою. До букета можна класти також чорнобривці, жоржини, айстри, гвоздики, барвінок, а також різні трави: васильки, м'яту, чебрець, любисток та інші.



На Медовий Спас господині мають спекти млинці з медом та булки з маком. Вважалося, що перша ложка меду мала особливі властивості – в народі говорили, хто її з'їсть, то яке бажання не загадає, воно обов'язково здійсниться.



Покладіть головку маку новонародженій дитині під подушку, щоб вона увесь рік булла здоровою.



На Маковія треба допомагати вдовам та знедоленим людям.



Що не можна робити на Маковія



На Медовий Спас не можна нікому бажати зла, адже ваші негативні помисли повернуться до вас сторицею.



На Маковія розпочинається Успенський піст, тож бажано утриматися від їжі. Рекомендовано цього дня вживати сирі фрукти і овочі, горіхи, мед, сухофрукти та хліб.



На Маковія також не можна голосно говорити та шумно святкувати. Річ у тому, що гучні звуки лякають бджіл, а саме в цей день збирають мед.



Також в цей день не можна прибирати в будинку та працювати на городі, адже це релігійне свято. Усі роботи треба завершити напередодні.



Прикмети на Маковія 14 серпня

На Маковія літо закінчується, осінь починається.

Дощ на Маковея – мало пожеж буває.

Якою буде погода на Медовий Спас – такою вона буде й 28 серпня.

У Перший Спас будь-який жіночий гріх пробачить Бог.



https://lifestyle.24tv.ua/medoviy-spas-2020-shho-ne-mozhna-robiti-shho-mozhna-na-makoviya_n1390310

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 серпня святкують перший Спас, який називають Медовим або Маковія.Також цього дня розпочинається Успенський піст, який триватиме 14 днів. Завершиться він 28 серпня на свято Успіння Пресвятої Богородиці, - пише 24 канал.

В церковному календарі свято Маковія називається днем семи мучеників Макавеїв, їхньої матері Соломонії й учителя Єлеазара. У православній традиції Макавеїв уособлюють як символ непорушності в дотриманні християнських заповідей.Мак в українців має сакральний статус. Раніше, ним обсипали будинок "від усього лихого". Після освячення букети несли додому й клали біля іконок та зберігали до весни, як оберіг. Дехто взимку мак використовує для куті на Різдво, а на Благовіщення раніше засушені квіти дівчата вплітали у волосся.Свято також називають Медовим Спасом, бо в цей час саме настає період збору меду з вуликів. Тож для тих, хто має свій мед, вважається обов’язковим його посвятити, щоб наступного року мати ще більший "врожай".Цього дня можна купатися. Кажуть, що купання на Медовий Спас оздоровлює людей та надає їм сили. Вже після Маковія купатися не можна, адже вода стає холоднішою.Освяченим маком можна посипати кути кімнат. Таким чином господарі оселі зможуть захистити свою сім’ю від нечистої сили. Квіти з освяченого букета можна залишати висихати під іконою. До букета можна класти також чорнобривці, жоржини, айстри, гвоздики, барвінок, а також різні трави: васильки, м'яту, чебрець, любисток та інші.На Медовий Спас господині мають спекти млинці з медом та булки з маком. Вважалося, що перша ложка меду мала особливі властивості – в народі говорили, хто її з'їсть, то яке бажання не загадає, воно обов'язково здійсниться.Покладіть головку маку новонародженій дитині під подушку, щоб вона увесь рік булла здоровою.На Маковія треба допомагати вдовам та знедоленим людям.На Медовий Спас не можна нікому бажати зла, адже ваші негативні помисли повернуться до вас сторицею.На Маковія розпочинається Успенський піст, тож бажано утриматися від їжі. Рекомендовано цього дня вживати сирі фрукти і овочі, горіхи, мед, сухофрукти та хліб.На Маковія також не можна голосно говорити та шумно святкувати. Річ у тому, що гучні звуки лякають бджіл, а саме в цей день збирають мед.Також в цей день не можна прибирати в будинку та працювати на городі, адже це релігійне свято. Усі роботи треба завершити напередодні.Прикмети на Маковія 14 серпняНа Маковія літо закінчується, осінь починається.Дощ на Маковея – мало пожеж буває.Якою буде погода на Медовий Спас – такою вона буде й 28 серпня.У Перший Спас будь-який жіночий гріх пробачить Бог.https://lifestyle.24tv.ua/medoviy-spas-2020-shho-ne-mozhna-robiti-shho-mozhna-na-makoviya_n1390310

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