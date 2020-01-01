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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірусний антирекорд: в Україні за добу – 1 732 випадки, з них на Волині – 58

Коронавірусний антирекорд: в Україні за добу – 1 732 випадки, з них на Волині – 58
В Україні станом на 14 серпня лабораторно підтвердили 87 872 випадки COVID-19, із них за добу – 1 732. А на Волині за добу – 58 нових випадків.

Про це повідомили в пресслужбі РНБО.

Від початку пандемії померли 2011 людей. Кількість одужалих сягнула вже 46 216, наразі хворіє 39 064.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

Вінницька область — 3129 випадків;
Волинська область — 4529 випадків;
Дніпропетровська область — 1658 випадків;
Донецька область — 1049 випадків;
Житомирська область — 2333 випадки;
Закарпатська область — 6080 випадків;
Запорізька область — 1038 випадків;
Івано-Франківська область — 6320 випадків;
Кіровоградська область — 739 випадків;
м. Київ — 10 160 випадків;
Київська область — 4429 випадків;
Львівська область — 11 658 випадків;
Луганська область — 171 випадок;
Миколаївська область — 770 випадків;
Одеська область — 4732 випадки;
Полтавська область — 533 випадки;
Рівненська область — 7326 випадків;
Сумська область — 783 випадки;
Тернопільська область — 3538 випадків;
Харківська область — 5583 випадки;
Херсонська область — 290 випадків;
Хмельницька область — 1514 випадків;
Чернівецька область — 7264 випадки;
Черкаська область — 1092 випадки;
Чернігівська область — 1154 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 14 серпня 2020 року до Центру надійшло 2132 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 144 640 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Теги: коронавірус, випадки, хвороба
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