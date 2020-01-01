Коронавірусний антирекорд: в Україні за добу – 1 732 випадки, з них на Волині – 58

В Україні станом на 14 серпня лабораторно підтвердили 87 872 випадки COVID-19, із них за добу – 1 732. А на Волині за добу – 58 нових випадків.Про це повідомили в пресслужбі РНБО.Від початку пандемії померли 2011 людей. Кількість одужалих сягнула вже 46 216, наразі хворіє 39 064.Наразі коронавірусну хворобу виявили:Вінницька область — 3129 випадків;Волинська область — 4529 випадків;Дніпропетровська область — 1658 випадків;Донецька область — 1049 випадків;Житомирська область — 2333 випадки;Закарпатська область — 6080 випадків;Запорізька область — 1038 випадків;Івано-Франківська область — 6320 випадків;Кіровоградська область — 739 випадків;м. Київ — 10 160 випадків;Київська область — 4429 випадків;Львівська область — 11 658 випадків;Луганська область — 171 випадок;Миколаївська область — 770 випадків;Одеська область — 4732 випадки;Полтавська область — 533 випадки;Рівненська область — 7326 випадків;Сумська область — 783 випадки;Тернопільська область — 3538 випадків;Харківська область — 5583 випадки;Херсонська область — 290 випадків;Хмельницька область — 1514 випадків;Чернівецька область — 7264 випадки;Черкаська область — 1092 випадки;Чернігівська область — 1154 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Станом на ранок 14 серпня 2020 року до Центру надійшло 2132 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 144 640 повідомлень про підозру на COVID-19.