Якою буде погода на Волині у неділю, 16 серпня
Сьогодні, 19:00
16 серпня у Волинській області прогнозують невелику хмарність. Без опадів.
Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 11-16º тепла,
вдень - 24-29º.
16 серпня вшановується пам'ять преподобного Антона Римлянина, Новгородського чудотворця. У народі святого називали Антон Вихровій, оскільки у цей день часто буває вітер, за яким судять про майбутню зиму. Якщо на Антона вихор - чекай сніжну зиму. Ще в давнину помітили, який цей день, такий і жовтень.
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Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 11-16º тепла,
вдень - 24-29º.
16 серпня вшановується пам'ять преподобного Антона Римлянина, Новгородського чудотворця. У народі святого називали Антон Вихровій, оскільки у цей день часто буває вітер, за яким судять про майбутню зиму. Якщо на Антона вихор - чекай сніжну зиму. Ще в давнину помітили, який цей день, такий і жовтень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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