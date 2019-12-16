Якою буде погода на Волині у неділю, 16 серпня

16 серпня у Волинській області прогнозують невелику хмарність. Без опадів.Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 11-16º тепла,вдень - 24-29º.16 серпня вшановується пам'ять преподобного Антона Римлянина, Новгородського чудотворця. У народі святого називали Антон Вихровій, оскільки у цей день часто буває вітер, за яким судять про майбутню зиму. Якщо на Антона вихор - чекай сніжну зиму. Ще в давнину помітили, який цей день, такий і жовтень.