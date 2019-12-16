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Якою буде погода на Волині у неділю, 16 серпня

Якою буде погода на Волині у неділю, 16 серпня
16 серпня у Волинській області прогнозують невелику хмарність. Без опадів.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.


Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 11-16º тепла,
вдень - 24-29º.

16 серпня вшановується пам'ять преподобного Антона Римлянина, Новгородського чудотворця. У народі святого називали Антон Вихровій, оскільки у цей день часто буває вітер, за яким судять про майбутню зиму. Якщо на Антона вихор - чекай сніжну зиму. Ще в давнину помітили, який цей день, такий і жовтень.

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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь
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