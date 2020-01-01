Герой-рятувальник: волинянин розповів, як витяг з води 10-річного хлопчика. ВІДЕО

Юрій Шинкарук.



Про це розповіла Ірина Варварук.



"Із початку року на волинських водоймах загинули 34 людини, із них 4 — дітей. Лише за липень втопилося 10 волинян. 9 людей врятували, серед них 3 дітей", - каже Ірина Варварук.



У ставку, на якому сталася пригода купатися заборонено.



Того дня двоє товаришів Юрій Шинкарук та Максим Шиполік ловили рибу на ставку. Побачили, що діти стрибали з пірса в воду. Один із хлопців почав кричати та махати руками.



Аби врятувати дитину Юрій Шинкарук одягненим стрибнув у воду та витягнув хлопця. Надав першу медичну допомогу. Опісля хлопчик пішов додому, каже Юрій Шинкарук. Рятівник додає, що дітей, які приходять сюди плавати чи рибалити бачить щодня. Не оминає цього місця, зі слів Юрія, і хлопчик, якого врятували чоловіки.



Про врятованого хлопця сусіди розповідають, що він дуже швидкий. "Хазяїн хороший, бо поки мати йде на ягоди, то він вже відро назбирав", - каже сусід Володимир Гордін.



Волинського рятувальника Юрія Шинкарука подали для визначення лауреатів щорічної Всеукраїнської акції "Герой-рятувальник року" та номінуватимуть на премію "Людина року Волинського краю".







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На початку червня у селищі Маневичі на ставу "Заходи" ледь не загинув 10-річний хлопчик. Його врятував місцевий жительПро це розповіла Суспільному керівниця відділу волинських рятувальників"Із початку року на волинських водоймах загинули 34 людини, із них 4 — дітей. Лише за липень втопилося 10 волинян. 9 людей врятували, серед них 3 дітей", - каже Ірина Варварук.У ставку, на якому сталася пригода купатися заборонено.Того дня двоє товаришів Юрій Шинкарук таловили рибу на ставку. Побачили, що діти стрибали з пірса в воду. Один із хлопців почав кричати та махати руками.Аби врятувати дитину Юрій Шинкарук одягненим стрибнув у воду та витягнув хлопця. Надав першу медичну допомогу. Опісля хлопчик пішов додому, каже Юрій Шинкарук. Рятівник додає, що дітей, які приходять сюди плавати чи рибалити бачить щодня. Не оминає цього місця, зі слів Юрія, і хлопчик, якого врятували чоловіки.Про врятованого хлопця сусіди розповідають, що він дуже швидкий. "Хазяїн хороший, бо поки мати йде на ягоди, то він вже відро назбирав", - каже сусід Володимир Гордін.Волинського рятувальника Юрія Шинкарука подали для визначення лауреатів щорічної Всеукраїнської акції "Герой-рятувальник року" та номінуватимуть на премію "Людина року Волинського краю".

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