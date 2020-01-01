Луцька лікарка розповіла, чому виникає головний біль і про що може свідчити

Наталія Бобрик розповіла, де шукати порятунку, коли дошкуляють головні болі, на що звернути увагу й коли пора бити на сполох.



Про це йдеться в ефірі програми «Запитай у лікаря», передають



Що це за патологічний стан – головний біль? До кого звертатися по допомогу?



Головний біль – це найбільш часта ознака, з якою пацієнти звертаються до невропатолога. Кожен відчуває цей біль по-різному. Він може тиснути, свердлити, пульсувати, бути різним за тривалістю – від кількох секунд до кількох діб, різним за інтенсивністю. Усі ці характеристики при первинному огляді лікар ретельно випитує у пацієнта, щоб встановити, чи це первинний головний біль, чи такий, причина якого може бути взагалі не пов’язана з захворюваннями нервової системи.



Більшість випадків головного болю є доброякісними. Але є частина пацієнтів, які мусять кілька місяців перебувати на спостереженні в лікаря. А інколи головний біль є загрозою для життя людини. І коли пацієнт уперше звертається, здається, з дрібницею – із головним болем, то перед лікарем лежить великий пласт роботи, він у першу чергу має виключити стани, які загрожують життю, з’ясувати, чи є в людини супутні захворювання, які можуть спричинити головний біль. Перший крок до лікування головного болю – встановлення причини його виникнення.



Головний біль може бути симптомом якогось захворювання?



Це може бути первинний головний біль, який не має за собою інфекційних, метаболічних, структурних порушень, а може бути симптомом недуги, яка не є захворюванням нервової системи. До нас на прийом часто звертаються пацієнти з ЛОР-патологією, із проблемами з зубами, підвищенням артеріального тиску, порушенням гормонального фону, захворюваннями щитоподібної залози, пухлинами головного мозку. Невропатолог виключає багато захворювань перед тим, як встановити діагноз і розпочати лікування.



Коли головний біль потрібно сприймати серйозно і йти на консультацію до лікаря?



До лікаря варто звертатися тоді, коли головний біль порушує життєдіяльність, тобто настільки інтенсивний, що вибиває людину з колії, коли такі болі турбують часто – кілька разів на місяць, коли вони тривалі – від 12 годин до трьох діб, коли їх характер змінився і перестали допомагати звичні таблетки.



Є випадки, коли до лікаря потрібно звертатися ургентно, не чекаючи навіть до завтра. Це коли виникає головний біль великої інтенсивності, раптово, за кілька секунд, особливо, коли він супроводжується ще якимось неврологічним дефіцитом у вигляді двоїння в очах, порушення зору, руху кінцівок чи їх затерпання, порушення свідомості.



Ще є важливий симптом, який можна перевірити вдома, навіть не маючи медичної освіти. Це ригідність м’язів потилиці. Коли людина лежить рівно на ліжку, хтось має їй пасивно підняти голову, щоб вона підборіддям дістала до грудини. У нормі підборіддя вільно дістає до грудини. Якщо ви відчуваєте опір м’язів, не можете підтягнути підборіддя до грудини навіть на кілька сантиметрів, це розцінюється як ригідність потиличних м’язів, що характерно для подразнення оболонок головного мозку. Такі симптоми бувають при менінгітах, крововиливах у головний мозок. Це є терміновим приводом звернутися до лікаря.



Якими бувають головні болі?



Найбільш поширеним є головний біль напруги, що виникає внаслідок тривалого психоемоційного, фізичного навантаження, перебування людини в стресовій ситуації. Це монотонний, помірної інтенсивності головний біль, який стискає, наче обруч, у потилиці, скронях, м’язи шиї втягуються. Іноді, коли людина тривалий час перебуває у стані хронічного стресу, цей головний біль ще обростає симптомами депресії, астенії, порушеннями сну. Частіше до такого головного болю схильні жінки. Буває, що хворіють дітки, перенавантажені у школі. Щоб позбутися такого головного болю, потрібно виключити стресовий фактор. Якщо ми не можемо цього зробити, то мусимо навчитися ставитися до нього по-іншому, знаходити у житті моменти, які приносять нам релаксацію, позитив. Інколи доводиться застосовувати антидепресанти й рекомендувати сеанси психотерапії чи роботу з психологами.



Головний біль напруги турбує тільки тих, хто живе у постійному напруженні, стресі чи й тих, у кого розмірений спосіб життя?



Головний біль напруги може виникати внаслідок тривалого стабільного стресу, а може бути і при точковому стресі, наприклад, складання екзамену. Зазвичай після відпочинку такий біль минає сам по собі. Усе залежить від того, як довго цей стресовий фактор діяв на людину, чи вона зверталася по медичну допомогу спочатку, чи намагалася здолати це самотужки, терпіла, думала, що мине. Комусь вдається позбутися цього болю без таблеток, а комусь доводиться лікуватися й бути на спостереженні в невролога, підбирати свій препарат, його дозу.



Із якими болями ще звертаються?



Дуже часто це мігренозні болі у молодих людей. На них хворіють жінки утричі частіше, ніж чоловіки. Мігрень належить до хвороб, які не мають інструментального підтвердження, цей діагноз ставлять за клінічними ознаками, за описом нападів і за методом виключення всіх інших захворювань.



Переважно мігрень – хвороба молодого віку. Здебільшого вона виникає у дівчаток, передається по спадковості від матері до дитини, починається в юнацькому віці, коли змінюється гормональний фон. І більшість жінок у якомусь періоді життя мігрень переростають. Болі можуть зникнути або навпаки – з’явитися після народження дитини. Якщо у жінки порушений менструальний цикл, є якісь гінекологічні проблеми, то мігрені в неї важче лікуються. Є мігренозні болі, чітко пов’язані з менструальним циклом. Переважно в клімактеричному періоді такі головні болі минають. Але бувають випадки, коли вони не минають, а додаються інші симптоми, наприклад, болі, пов’язані з гіпертонічною хворобою тощо.



Скільки часу може тривати напад мігрені? Енцефалограму потрібно робити під час нападу?



Саме в час нападу рідко хто потрапляє до лікаря. Бувають такі мігренозні статуси, коли напад триває кілька днів, тоді пацієнти ургентно звертаються в лікарню. Тоді фахівці проводять диференційну діагностику більш складних захворювань, і електроенцефалографія до таких обстежень не належить, тож саме в час нападу її пацієнтам не вдається зробити.



У деяких людей перед нападами мігрені є аура. Це симптоми, які з’являються десь за 30 хвилин до болю. Це можуть бути мушки перед очима, зигзаги, затерпання тіла, відчуття запахів, яких немає, невмотивоване погіршення настрою. Ті, у кого ці напади повторюються, в період аури можуть передбачити те, що в них буде напад. Це важливо для таких пацієнтів, тому що при мігрені знеболювальні засоби треба пити на початку головного болю чи навіть у період аури, тоді вони більш дієві. Інколи, коли напад уже розгорівся, знеболювальні не допомагають.



Варто звернути увагу й на головний біль, пов’язаний із підвищенням артеріального тиску. Такі болі неможливо лікувати, не скоректувавши перед тим артеріальний тиск, причому він має бути стабільний. Лише тоді можемо лікувати головні болі, але зазвичай до того часу вони і самі минають.



В однієї людини може бути кілька типів головного болю: мігрені і головні болі напруги, мігрені й кластерний головний біль – пучкові дуже інтенсивні головні болі, що тривають по кілька секунд. Не варто намагатися встановити собі діагноз шляхом запиту в Google, бо імовірність діагностичної помилки досить висока, навіть неврологу це не завжди легко вдається.



Які обстеження треба пройти пацієнту для визначення причини головного болю і встановлення правильного діагнозу?



Це обов’язково має бути детальна розмова з описом головного болю, потім – огляд у невролога для виявлення неврологічного дефіциту, збір анамнезу. І доволі часто неврологи призначають пацієнтам МРТ головного мозку. Це виправдано, адже іноді є атиповий перебіг хвороби і можна сплутати один тип головного болю з іншим. Ще часто буває, що пацієнти самі не надають значення деталям або забувають про них. І зробивши МРТ головного мозку, ми виявляємо хронічну гематому, тоді розуміємо, що це була травма, про яку пацієнт або не пам’ятає, або не надав значення і не сказав. Електроенцефалографію роблять для підтвердження мігрені, дуплексне сканування судин головного мозку – для виключення порушень кровообігу у великих судинах. Також обов’язково – загальноклінічні аналізи крові, інколи – на гормони щитоподібної залози, призначають консультацію суміжних спеціалістів, наприклад, отоларинголога, офтальмолога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікар вищої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук, неврологрозповіла, де шукати порятунку, коли дошкуляють головні болі, на що звернути увагу й коли пора бити на сполох.Про це йдеться в ефірі програми «Запитай у лікаря», передають Волинські новини Головний біль – це найбільш часта ознака, з якою пацієнти звертаються до невропатолога. Кожен відчуває цей біль по-різному. Він може тиснути, свердлити, пульсувати, бути різним за тривалістю – від кількох секунд до кількох діб, різним за інтенсивністю. Усі ці характеристики при первинному огляді лікар ретельно випитує у пацієнта, щоб встановити, чи це первинний головний біль, чи такий, причина якого може бути взагалі не пов’язана з захворюваннями нервової системи.Більшість випадків головного болю є доброякісними. Але є частина пацієнтів, які мусять кілька місяців перебувати на спостереженні в лікаря. А інколи головний біль є загрозою для життя людини. І коли пацієнт уперше звертається, здається, з дрібницею – із головним болем, то перед лікарем лежить великий пласт роботи, він у першу чергу має виключити стани, які загрожують життю, з’ясувати, чи є в людини супутні захворювання, які можуть спричинити головний біль. Перший крок до лікування головного болю – встановлення причини його виникнення.Це може бути первинний головний біль, який не має за собою інфекційних, метаболічних, структурних порушень, а може бути симптомом недуги, яка не є захворюванням нервової системи. До нас на прийом часто звертаються пацієнти з ЛОР-патологією, із проблемами з зубами, підвищенням артеріального тиску, порушенням гормонального фону, захворюваннями щитоподібної залози, пухлинами головного мозку. Невропатолог виключає багато захворювань перед тим, як встановити діагноз і розпочати лікування.До лікаря варто звертатися тоді, коли головний біль порушує життєдіяльність, тобто настільки інтенсивний, що вибиває людину з колії, коли такі болі турбують часто – кілька разів на місяць, коли вони тривалі – від 12 годин до трьох діб, коли їх характер змінився і перестали допомагати звичні таблетки.Є випадки, коли до лікаря потрібно звертатися ургентно, не чекаючи навіть до завтра. Це коли виникає головний біль великої інтенсивності, раптово, за кілька секунд, особливо, коли він супроводжується ще якимось неврологічним дефіцитом у вигляді двоїння в очах, порушення зору, руху кінцівок чи їх затерпання, порушення свідомості.Ще є важливий симптом, який можна перевірити вдома, навіть не маючи медичної освіти. Це ригідність м’язів потилиці. Коли людина лежить рівно на ліжку, хтось має їй пасивно підняти голову, щоб вона підборіддям дістала до грудини. У нормі підборіддя вільно дістає до грудини. Якщо ви відчуваєте опір м’язів, не можете підтягнути підборіддя до грудини навіть на кілька сантиметрів, це розцінюється як ригідність потиличних м’язів, що характерно для подразнення оболонок головного мозку. Такі симптоми бувають при менінгітах, крововиливах у головний мозок. Це є терміновим приводом звернутися до лікаря.Найбільш поширеним є головний біль напруги, що виникає внаслідок тривалого психоемоційного, фізичного навантаження, перебування людини в стресовій ситуації. Це монотонний, помірної інтенсивності головний біль, який стискає, наче обруч, у потилиці, скронях, м’язи шиї втягуються. Іноді, коли людина тривалий час перебуває у стані хронічного стресу, цей головний біль ще обростає симптомами депресії, астенії, порушеннями сну. Частіше до такого головного болю схильні жінки. Буває, що хворіють дітки, перенавантажені у школі. Щоб позбутися такого головного болю, потрібно виключити стресовий фактор. Якщо ми не можемо цього зробити, то мусимо навчитися ставитися до нього по-іншому, знаходити у житті моменти, які приносять нам релаксацію, позитив. Інколи доводиться застосовувати антидепресанти й рекомендувати сеанси психотерапії чи роботу з психологами.Головний біль напруги турбує тільки тих, хто живе у постійному напруженні, стресі чи й тих, у кого розмірений спосіб життя?Головний біль напруги може виникати внаслідок тривалого стабільного стресу, а може бути і при точковому стресі, наприклад, складання екзамену. Зазвичай після відпочинку такий біль минає сам по собі. Усе залежить від того, як довго цей стресовий фактор діяв на людину, чи вона зверталася по медичну допомогу спочатку, чи намагалася здолати це самотужки, терпіла, думала, що мине. Комусь вдається позбутися цього болю без таблеток, а комусь доводиться лікуватися й бути на спостереженні в невролога, підбирати свій препарат, його дозу.Дуже часто це мігренозні болі у молодих людей. На них хворіють жінки утричі частіше, ніж чоловіки. Мігрень належить до хвороб, які не мають інструментального підтвердження, цей діагноз ставлять за клінічними ознаками, за описом нападів і за методом виключення всіх інших захворювань.Переважно мігрень – хвороба молодого віку. Здебільшого вона виникає у дівчаток, передається по спадковості від матері до дитини, починається в юнацькому віці, коли змінюється гормональний фон. І більшість жінок у якомусь періоді життя мігрень переростають. Болі можуть зникнути або навпаки – з’явитися після народження дитини. Якщо у жінки порушений менструальний цикл, є якісь гінекологічні проблеми, то мігрені в неї важче лікуються. Є мігренозні болі, чітко пов’язані з менструальним циклом. Переважно в клімактеричному періоді такі головні болі минають. Але бувають випадки, коли вони не минають, а додаються інші симптоми, наприклад, болі, пов’язані з гіпертонічною хворобою тощо.Саме в час нападу рідко хто потрапляє до лікаря. Бувають такі мігренозні статуси, коли напад триває кілька днів, тоді пацієнти ургентно звертаються в лікарню. Тоді фахівці проводять диференційну діагностику більш складних захворювань, і електроенцефалографія до таких обстежень не належить, тож саме в час нападу її пацієнтам не вдається зробити.У деяких людей перед нападами мігрені є аура. Це симптоми, які з’являються десь за 30 хвилин до болю. Це можуть бути мушки перед очима, зигзаги, затерпання тіла, відчуття запахів, яких немає, невмотивоване погіршення настрою. Ті, у кого ці напади повторюються, в період аури можуть передбачити те, що в них буде напад. Це важливо для таких пацієнтів, тому що при мігрені знеболювальні засоби треба пити на початку головного болю чи навіть у період аури, тоді вони більш дієві. Інколи, коли напад уже розгорівся, знеболювальні не допомагають.Варто звернути увагу й на головний біль, пов’язаний із підвищенням артеріального тиску. Такі болі неможливо лікувати, не скоректувавши перед тим артеріальний тиск, причому він має бути стабільний. Лише тоді можемо лікувати головні болі, але зазвичай до того часу вони і самі минають.В однієї людини може бути кілька типів головного болю: мігрені і головні болі напруги, мігрені й кластерний головний біль – пучкові дуже інтенсивні головні болі, що тривають по кілька секунд. Не варто намагатися встановити собі діагноз шляхом запиту в Google, бо імовірність діагностичної помилки досить висока, навіть неврологу це не завжди легко вдається.Це обов’язково має бути детальна розмова з описом головного болю, потім – огляд у невролога для виявлення неврологічного дефіциту, збір анамнезу. І доволі часто неврологи призначають пацієнтам МРТ головного мозку. Це виправдано, адже іноді є атиповий перебіг хвороби і можна сплутати один тип головного болю з іншим. Ще часто буває, що пацієнти самі не надають значення деталям або забувають про них. І зробивши МРТ головного мозку, ми виявляємо хронічну гематому, тоді розуміємо, що це була травма, про яку пацієнт або не пам’ятає, або не надав значення і не сказав. Електроенцефалографію роблять для підтвердження мігрені, дуплексне сканування судин головного мозку – для виключення порушень кровообігу у великих судинах. Також обов’язково – загальноклінічні аналізи крові, інколи – на гормони щитоподібної залози, призначають консультацію суміжних спеціалістів, наприклад, отоларинголога, офтальмолога.

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