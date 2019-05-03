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На автостанції у Володимирі знайшли тіло чоловіка. ФОТО

На автостанції у Володимирі знайшли тіло чоловіка. ФОТО
У Володимирі-Волинському на автостанції виявили тіло чоловіка.

Трагедія сталася вранці 14-го серпня, - пише Буг.

Зазначають, що чоловіку стало зле у маршрутці, він раптово помер.

Деталі – згодом.


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Теги: автостанція, Володимир, тіло чоловіка
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