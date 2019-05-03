На автостанції у Володимирі знайшли тіло чоловіка. ФОТО





Трагедія сталася вранці 14-го серпня, - пише



Зазначають, що чоловіку стало зле у маршрутці, він раптово помер.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на автостанції виявили тіло чоловіка.Трагедія сталася вранці 14-го серпня, - пише Буг Зазначають, що чоловіку стало зле у маршрутці, він раптово помер.Деталі – згодом.

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