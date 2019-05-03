На автостанції у Володимирі знайшли тіло чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 10:25
У Володимирі-Волинському на автостанції виявили тіло чоловіка.
Трагедія сталася вранці 14-го серпня, - пише Буг.
Зазначають, що чоловіку стало зле у маршрутці, він раптово помер.
Деталі – згодом.
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Трагедія сталася вранці 14-го серпня, - пише Буг.
Зазначають, що чоловіку стало зле у маршрутці, він раптово помер.
Деталі – згодом.
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