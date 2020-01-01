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За скільки хочуть продати колишній обкомівський готель «Круча» у Луцьку

За скільки хочуть продати колишній обкомівський готель «Круча» у Луцьку
Стало відомо, за яку ціну можуть продати приміщення колишнього обкомівського готелю "Круча", що вулиці Дубнівській, 26а.

Про це йдеться у розпорядженні голови Волиньради Ірини Вахович.

ТзОВ "Волинь-експерт" провело оцінку майна. Будівлю оздоровчого комплексу площею 846 "квадратів" та будівлю прохідної площею 6,4 "квадратів" хочуть продати за 4 077 900 гривень.

Довідково.

Історія будівлі, яка відома під назвою «Круча», тягнеться із 70-х років. Будували "Кручу" при секретареві Волинського обкому Леонідові Палажченку. Початок будівництва припадає на 1978 рік, а здавали під Новий рік: 29 грудня 1980-го.

Уже в ті роки поруч зі спорудою знаходилася школа-інтернат (так і дотепер). Тож, відомо, що на будівництві обкомівської дачі працювали діти. Тоді учнями школи були сироти та напівсироти.

Бюджету "Круча" обійшла в кругленьку суму: у 1979 році на будівництво було передбачено 100 тисяч карбованців державних капіталовкладень.

Згодом секретар Волинського обкому Леонід Палажченко проситиме виділити гроші з резервного фонду. А після здачі в експлуатацію споруду передадуть на баланс міському об'єднанню готельного господарства. Офіційно - тут мали приймати іноземних гостей. Коли у країні сталися "перетрубації", готель для членів іноземних делегацій раптом став на папері "гуртожитком обкому КПУ", в 1991-му під такою назвою "Кручу" передали на баланс загального відділу облвиконкому.

Через 9 років після здачі в експлуатацію, коли СРСР рухнув додолу, ці вихованці адресували листа тодішньому нардепу від Волині Андрієві Бондарчуку із проханням віддати "Кручу" на баланс інтернату.

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Теги: продаж, Круча, Луцьк
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Коментарі 1
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