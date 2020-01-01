Може перебувати у Луцьку: за розбійний напад розшукують 40-річного чоловіка. ФОТО





Чоловік переховується від суду, може перебувати на території західної України, зокрема і в Луцьку, - інформує ГУНП у Волинській області.



Тож поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування розшукуваного, повідомити правоохоронців за номерами телефонів: 099-230-15-88 або на лінію «102».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські поліцейські розшукують 40-річного Раджи Бахджелійовича Алахвердова, жителя міста Кропивницький. Чоловіка підозрюють у скоєнні розбійного нападу.Чоловік переховується від суду, може перебувати на території західної України, зокрема і в Луцьку, - інформує ГУНП у Волинській області.Тож поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування розшукуваного, повідомити правоохоронців за номерами телефонів: 099-230-15-88 або на лінію «102».

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