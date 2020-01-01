Може перебувати у Луцьку: за розбійний напад розшукують 40-річного чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 10:43
Волинські поліцейські розшукують 40-річного Раджи Бахджелійовича Алахвердова, жителя міста Кропивницький. Чоловіка підозрюють у скоєнні розбійного нападу.
Чоловік переховується від суду, може перебувати на території західної України, зокрема і в Луцьку, - інформує ГУНП у Волинській області.
Тож поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування розшукуваного, повідомити правоохоронців за номерами телефонів: 099-230-15-88 або на лінію «102».
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Чоловік переховується від суду, може перебувати на території західної України, зокрема і в Луцьку, - інформує ГУНП у Волинській області.
Тож поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування розшукуваного, повідомити правоохоронців за номерами телефонів: 099-230-15-88 або на лінію «102».
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