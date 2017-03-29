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У Білорусі звільнили затриманих українців

У Білорусі звільнили затриманих українців
У Білорусі звільнили двох українських волонтерів організації "Восток SOS" Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.

Як повідомляє TUT.BY, Рєуцький розповів про катування з боку білоруських силовіків у слідчому ізоляторі, - пише Обозреватель.

"Цієї ночі змусили підписати протоколи, написані співробітниками міліції. Нікому не дали ці протоколи прочитати. Підписувати змушували. Тих, хто відмовлявся, били. Судовий розгляд був просто тут, був конвеєр. Все було доволі швидко. Я навіть не впевнений, що це був суддя", – сказав Рєуцький після звільнення білоруському телеканалу.

Пізніше дружина Рєуцького Олександра Дворецька показала на особистій сторінці у Facebook перше фото чоловіка з Васильєвим на волі.

"Євген Васильєв та Костянтин Рєуцький на свободі. Ідуть в посольство України в РБ. Деталі згодом", – зазначила вона.

У Білорусі звільнили затриманих українців

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Теги: Білорусь, українці, затримання
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