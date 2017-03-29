У Білорусі звільнили затриманих українців

Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.



Як повідомляє TUT.BY, Рєуцький розповів про катування з боку білоруських силовіків у слідчому ізоляторі, - пише



"Цієї ночі змусили підписати протоколи, написані співробітниками міліції. Нікому не дали ці протоколи прочитати. Підписувати змушували. Тих, хто відмовлявся, били. Судовий розгляд був просто тут, був конвеєр. Все було доволі швидко. Я навіть не впевнений, що це був суддя", – сказав Рєуцький після звільнення білоруському телеканалу.



Пізніше дружина Рєуцького Олександра Дворецька показала на особистій сторінці у Facebook перше фото чоловіка з Васильєвим на волі.



"Євген Васильєв та Костянтин Рєуцький на свободі. Ідуть в посольство України в РБ. Деталі згодом", – зазначила вона.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Білорусі звільнили двох українських волонтерів організації "Восток SOS"таЯк повідомляє TUT.BY, Рєуцький розповів про катування з боку білоруських силовіків у слідчому ізоляторі, - пише Обозреватель "Цієї ночі змусили підписати протоколи, написані співробітниками міліції. Нікому не дали ці протоколи прочитати. Підписувати змушували. Тих, хто відмовлявся, били. Судовий розгляд був просто тут, був конвеєр. Все було доволі швидко. Я навіть не впевнений, що це був суддя", – сказав Рєуцький після звільнення білоруському телеканалу.Пізніше дружина Рєуцького Олександра Дворецька показала на особистій сторінці у Facebook перше фото чоловіка з Васильєвим на волі."Євген Васильєв та Костянтин Рєуцький на свободі. Ідуть в посольство України в РБ. Деталі згодом", – зазначила вона.

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