Її тато пройшов пекло війни на Донбасі, але загинув у аварії: волинян закликають підтримати доньку бійця

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.15 серпня день народження святкує– донька захисника, який повернувся з пекла війни, але трагічно загинув 1 грудня 2019 року під час ДТП. Без батька залишилося двоє дітей. Олег Михайлович 2009 року підписав контракт з 51 ОМБр на посаду командира взводу технічного забезпечення. У 2014 році поїхав з першою хвилею на схід. А під час виконання бойових обов’язків під Іловайськом потрапив у полон. Годі говорити, що в ті страшні часи відчувала дружина та донечки. Та смерть знайшла Олега на мирній землі. Дівчатка зі щемом у серці згадують про татка та ті роки, які вони провели разом.У нашої іменинниці багато спогадів про тата, який полишив цей світ менше року тому. Проте він назавжди залишиться для донечки люблячим татком, добрим, щирим, сміливим. Вікторія пам’ятає, коли він повертався додому, вона завжди вечеряла з ним, сидячи на руках, згадує, як він гойдав її на гойдалці, купалися разом у річці, їздили щоліта на озеро Світязь, як носив її на руках, коли малечі боліли ніжки. Дівчинці зараз дуже не вистачає батька, вона сумує за ним.Вікторія перейшла вже до восьмого класу. Зі шкільної програми їй до вподоби практично усі предмети, а особливо малювання. Взагалі усе нове сприймає уважно і з цікавістю, любить проводити час у школі та зі своїми однолітками. Дівчина характеризується як весела, добра і співчутлива дитина. Віка багато часу приділяє творчості, фотографує, малює тварин та з задоволенням відвідує студію вишивки. В майбутньому прагнутиме стати юристом, а ще мріє знятися у кіно.Дівчинці пощастило побувати у Луцьку, Львові та в мальовничих Карпатах. А далі за межами 3-х областей дитина ще ніде не бувала. Подорож в гори і на море їм із меншою сестрою Софією обіцяв ще татко, проте – не судилося, на жаль. Тож у мріях дівчини – помандрувати не лише по країні, але й згодом побачити світ за межами рідного краю. Їй цікаво побачити усі країни, але найбільше хоче потрапити до Америки.Улюблений актор красунечки Леонардо ді Капріо та співачка Настя Каменських. Любить дівчинка дивитися мультфільми, з улюблених мультгероїв Ельза та Спанч Боб.Дитина небесного Героя є патріоткою своєї країни: «Україна – це моя держава, це моя Батьківщина, рідний дім та родина!», – зізнається Вікторія. Одне з найбільших бажань дівчинки – аби в Україні настав довгоочікуваний мир.Усю свою щиру дитячу любов донечка віддає рідній матусі, адже вона для неї авторитет, і найкраща подруга, з нею вона радиться, до неї біжить зі всіма питаннями, та й просто, щоб обійняти. Ольга Миколаївна завжди допомагає донечці, з домашнім завданням, та при потребі роз’яснить, намагається вирішити усі життєві негаразди. А доня, у свою чергу, підтримує маму, допомагає прибрати вдома та долучається до приготування їжі для родини. Вікторія любить і меншу сестру. Їхнє улюблене заняття разом – катання на роликах. І хоча дівчатка іноді сперечаються, та уже цілком розуміють, як мамі нелегко зараз справлятися з усім, тому намагаються бути слухняними донечками.Мама Ольга намагається забезпечити дівчаток усім необхідним попри матеріальні труднощі. Адже після смерті чоловіка родина змушена була переїхати з найманої квартири до родичів. І завжди є потреба в одязі та взутті для дітей, також буде не лишньою і матеріальна підтримка.Зробити сюрприз дівчинці може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0966833164.4149499120497787 (Воробчук Ольга Миколаївна, Приватбанк).Воробчук Вікторія –13 років (15.08.2007).м. Володимир. Зріст: 170; Одяг: S (42-44); Взуття: 38-39.