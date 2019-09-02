У селі на Волині невідомі підпалили 2 гектари сухої трави

13 серпня на Волині трапилось декілька пожеж.Так, у Камені-Каширському 13 серпня до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу дров на вулиці Шабліовського, - інформує управління ДСНС України у Волинській області.Зазначається, що вогонь погасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.Також 13 серпня о 12:39 в селі В'язівне Любешівського району виникло загоряння сухої трави на площі двох гектарів. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.Того дня о 18:57 виникла пожежа сухої трави та чагарників на площі 0,9 гектара у селі Кульчин Турійського району. Виїжджали вогнеборці 17-ї ДПРЧ Турійського районного сектору у ДСНС України у Волинській області. Загорання ліквідували. Ймовірна причина пожежі – підпал.