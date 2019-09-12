У волинянина вдома знайшли наркотики та зброю. ФОТО





Працівники поліції під час обшуку в його оселі вилучили канабіс (рослини і подрібнену речовину), обладнання для фасування й вживання наркотичних засобів, а також дві гвинтівки, оптичний приціл, набої та холодну зброю, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.



Наразі вирішують питання щодо затримання раніше судимого чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Встановлюють законність користування зброєю, а також причетність волинянина до незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів.



Триває досудове розслідування.

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