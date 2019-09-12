вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинянина вдома знайшли наркотики та зброю. ФОТО

У волинянина вдома знайшли наркотики та зброю. ФОТО
У 29-річного мешканця Нововолинська знайшли наркотики.

Працівники поліції під час обшуку в його оселі вилучили канабіс (рослини і подрібнену речовину), обладнання для фасування й вживання наркотичних засобів, а також дві гвинтівки, оптичний приціл, набої та холодну зброю, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.

Наразі вирішують питання щодо затримання раніше судимого чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлюють законність користування зброєю, а також причетність волинянина до незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів.

Триває досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку легковик зніс електроопору. ФОТО
Сьогодні, 21:17
З наступного тижня випускникам луцьких шкіл почнуть блокувати е-квитки
Сьогодні, 20:50
У волинянина вдома знайшли наркотики та зброю. ФОТО
Сьогодні, 20:18
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 15 серпня
Сьогодні, 20:03
Волинянин під час копання траншеї знайшов людські рештки
Сьогодні, 19:39
Схожі новини
У Нововолинську спіймали банду наркоторговців. ФОТО У Нововолинську спіймали банду наркоторговців. ФОТО
30 квітень, 21:58
На Волині затримали наркодилера На Волині затримали наркодилера
12 вересень, 2019, 06:29
Волинянин відбувся штрафом за продаж наркотиків Волинянин відбувся штрафом за продаж наркотиків
23 квітень, 2019, 12:39
Вибухівка, наркоторговці і обшуки: як на Волині минув рейд містом Вибухівка, наркоторговці і обшуки: як на Волині минув рейд містом
10 квітень, 2019, 14:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пояснили, як оцінюватимуть учнів у школах цього навчального року
Сьогодні, 21:31
 0
У Луцьку легковик зніс електроопору. ФОТО
Сьогодні, 21:17
 0
З наступного тижня випускникам луцьких шкіл почнуть блокувати е-квитки
Сьогодні, 20:50
 0
У волинянина вдома знайшли наркотики та зброю. ФОТО
Сьогодні, 20:18
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 15 серпня
Сьогодні, 20:03
 0
Медіа
відео
1/8