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В селищі на Волині підлітки поглумились над Меморіалом Слави «Герої не вмирають»

В селищі на Волині підлітки поглумились над Меморіалом Слави «Герої не вмирають»
В селищі Іваничі підлітки позривали квіти на Меморіалі Слави «Герої не вмирають».

Ця подія трапилась кілька днів тому, пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Про те, що невідомі поглумились над Меморіалом Слави «Герої не вмирають» у парку та позривали квіти з клумб, які насаджували рідні загиблих у війні на Сході, поліцейські дізнались з соцмереж.

Вони одразу переглянули відео з камер спостереження в центрі селища та почали встановлювати особи хуліганів.

Поліцейський офіцер громади та старший інспектор з ювенальної превенції згодом встановили, що до зривання квітів причетні четверо місцевих юнаків у віці 17 років. Причому, поки один з них незрозуміло з якої причини зривав квіти, інші троє за цим спостерігали.

З усіма чотирма у відділенні поліції провели профілактичну бесіду, донесли інформацію і до відома їхніх батьків. Хлопці признались у скоєному та насадили квіти назад і облагородили понівечену клумбу.

На одного з учасників оформили протокол за вчинення хуліганства.

В селищі на Волині підлітки поглумились над Меморіалом Слави «Герої не вмирають»

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Теги: Іваничі, Меморіал Слави, хуліганство
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