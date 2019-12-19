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На Волині судили солдата, який втік з військової частини і 1,5 роки не з'являвся на службу

На Волині судили солдата, який втік з військової частини і 1,5 роки не з'являвся на службу
13 серпня 2020 року Володимир-Волинський міський суд визнав винним 22-річного військовослужбовця за самовільне залишення військової частини, вчинене в умовах особливого періоду.

У суді військова прокуратура Луцького гарнізону довела, що солдат, діючи умисно, у травні 2018 року не з’явився вчасно на службу до розташування військової частини та понад 1,5 роки проводив час на власний розсуд, - інформує пресслужба військової прокуратури
Західного регіону України.

Під час судового засідання військовослужбовець вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю і розкаявся.
Суд врахував усі обставини, наведені прокурором, у тому числі тяжкість злочину, тривалість перебування обвинуваченого за межами місця несення військової служби, а також наявність судимості в минулому за аналогічний злочин та вчинення нового під час іспитового строку, що свідчить – на шлях виправлення не став.

За сукупністю вироків його засудили до 4 років позбавлення волі.



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Теги: військовослужбовець, cуд
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