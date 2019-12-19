На Волині судили солдата, який втік з військової частини і 1,5 роки не з'являвся на службу
Сьогодні, 16:34
13 серпня 2020 року Володимир-Волинський міський суд визнав винним 22-річного військовослужбовця за самовільне залишення військової частини, вчинене в умовах особливого періоду.
У суді військова прокуратура Луцького гарнізону довела, що солдат, діючи умисно, у травні 2018 року не з’явився вчасно на службу до розташування військової частини та понад 1,5 роки проводив час на власний розсуд, - інформує пресслужба військової прокуратури
Західного регіону України.
Під час судового засідання військовослужбовець вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю і розкаявся.
Суд врахував усі обставини, наведені прокурором, у тому числі тяжкість злочину, тривалість перебування обвинуваченого за межами місця несення військової служби, а також наявність судимості в минулому за аналогічний злочин та вчинення нового під час іспитового строку, що свідчить – на шлях виправлення не став.
За сукупністю вироків його засудили до 4 років позбавлення волі.
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У суді військова прокуратура Луцького гарнізону довела, що солдат, діючи умисно, у травні 2018 року не з’явився вчасно на службу до розташування військової частини та понад 1,5 роки проводив час на власний розсуд, - інформує пресслужба військової прокуратури
Західного регіону України.
Під час судового засідання військовослужбовець вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю і розкаявся.
Суд врахував усі обставини, наведені прокурором, у тому числі тяжкість злочину, тривалість перебування обвинуваченого за межами місця несення військової служби, а також наявність судимості в минулому за аналогічний злочин та вчинення нового під час іспитового строку, що свідчить – на шлях виправлення не став.
За сукупністю вироків його засудили до 4 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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