У Володимирі через ремонт дороги – обмежений рух транспорту
Сьогодні, 12:42
14 серпня на автомобільній дорозі Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква (на ділянці від залізничного переїзду до кільця) проводитимуться роботи з влаштування вирівнюючого шару дорожнього покриття.
Дорожня техніка працюватиме і в нічну пору доби, - йдеться на сайті міста Володимир-Волинський.
У зв’язку з цим, проїзд транспорту буде частково обмежуватись і здійснюватиметься в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху. Виїзд з бічних вулиць теж буде тимчасово перекритий до повного застигання асфальтобетонної суміші.
Тож просять водіїв та інших учасників дорожнього руху з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та бути максимально уважними, обережними та відповідальними на ділянці проведення ремонтних робіт, а також не виїжджати на свіжоукладений асфальт.
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Дорожня техніка працюватиме і в нічну пору доби, - йдеться на сайті міста Володимир-Волинський.
У зв’язку з цим, проїзд транспорту буде частково обмежуватись і здійснюватиметься в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху. Виїзд з бічних вулиць теж буде тимчасово перекритий до повного застигання асфальтобетонної суміші.
Тож просять водіїв та інших учасників дорожнього руху з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та бути максимально уважними, обережними та відповідальними на ділянці проведення ремонтних робіт, а також не виїжджати на свіжоукладений асфальт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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