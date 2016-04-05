У Володимирі через ремонт дороги – обмежений рух транспорту

14 серпня на автомобільній дорозі Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква (на ділянці від залізничного переїзду до кільця) проводитимуться роботи з влаштування вирівнюючого шару дорожнього покриття.Дорожня техніка працюватиме і в нічну пору доби, - йдеться на сайті міста Володимир-Волинський.У зв’язку з цим, проїзд транспорту буде частково обмежуватись і здійснюватиметься в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху. Виїзд з бічних вулиць теж буде тимчасово перекритий до повного застигання асфальтобетонної суміші.Тож просять водіїв та інших учасників дорожнього руху з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та бути максимально уважними, обережними та відповідальними на ділянці проведення ремонтних робіт, а також не виїжджати на свіжоукладений асфальт.