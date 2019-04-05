Європейського зразка: у волинському селі відкрили нову сучасну амбулаторію. ФОТО

Амбулаторія в селі Нуйно Камінь-Каширського району повністю готова надавати медичні послуги місцевим жителям.Про це повідомляє пресслужба Волинської облдержадміністрації.Обслуговуватиме амбулаторія 3,5 тис. місцевого населення із двох сіл: Залісся і Нуйно. Тож обслуговуватимуть мешканців 2 сімейних лікаря, які передбачені за штатним розписом. Поки що є один, який приступить до роботи як тільки ДАБІ видасть сертифікат.Для роботи сімейних лікарів є усе необхідне обладнання та устаткування, зокрема, лабораторія, медичне обладнання та відповідні меблі. До слова, до цього тут працював лише ФАП. Нині ж сімейні лікарі зможуть надавати більше послуг, які передбачені первинною ланкою медицини. Це, для прикладу, загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, вимірювання артеріального тиску, електрокардіограма тощо.«Головне – це якісні послуги, які надаватимуть медики. Сьогодні лікарі – наше усе. Дякую усім, хто долучився до створення таких комфортних умов для наших медиків, все дійсно виконано якісно та на совість», - сказав голова ОДАРеконструювали амбулаторію на кошти субпроєкту «Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області». Тепер це нове сучасне комфорте приміщення європейського зразка з власною автономною електростанцією та розміткою для незрячих людей. Загальна кошторисна вартість – 7 млн 39 тис. 367 грн.