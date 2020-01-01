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У Луцьку закрили обласний хоспіс

У Луцьку закрили обласний хоспіс
КП "Волинська обласна лікарня "Хоспіс" міста Луцьк" припинила свою діяльність після 20 років роботи. Цей медичний заклад приєднали до Волинської обласної клінічної лікарні.

Про це повідомили на сторінці медустанови.

Нагадаємо, 12 березня депутати облради прийняли рішення реорганізувати на Волині деякі лікувальні установи шляхом об’єднання з іншими закладами.

"Наш заклад припинив свою діяльність. Це була непроста, але від того не менш цікава подорож тривалістю 20 років.
Ми дякуємо всім, хто допомагав нам пройти цей нелегкий шлях:
- першому керівнику нашого закладу Бачинському Володимиру Івановичу, котрий створив цю службу в області.
- колективу за професійнійсть
- нашим партнерам за співпрацю
- нашим колегам за досвід
- нашим благодійникам за підтримку

Сподіваємось, що цей такий необхідний напрям медичної допомоги знайде своє продовження в складі іншого лікувального закладу", - йдеться у дописі.


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Теги: хоспіс, закриття, реорганізація
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