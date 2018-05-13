На Волині судили митника, який «забув» вказати у декларації чималу суму грошей
Сьогодні, 13:06
Судили головного інспектора митного поста "Устилуг".
Подаючи декларації особи за 2017 та 2018 роки, митник приховав наявність у нього рахунків у іноземному банку, на яких станом на 31 грудня 2016 року було 230 000 доларів США, а станом на 31 грудня 2017 року – майже 109 000 доларів, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.
Луцький міськрайонний суд визнав нині уже ексмитника винним у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та призначив йому покарання у виді максимального штрафу, передбаченого санкцією ст. 366-1 ККУ, в розмірі 51 000 грн з позбавленням права обіймати посади у митних органах стоком на три роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Подаючи декларації особи за 2017 та 2018 роки, митник приховав наявність у нього рахунків у іноземному банку, на яких станом на 31 грудня 2016 року було 230 000 доларів США, а станом на 31 грудня 2017 року – майже 109 000 доларів, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.
Луцький міськрайонний суд визнав нині уже ексмитника винним у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та призначив йому покарання у виді максимального штрафу, передбаченого санкцією ст. 366-1 ККУ, в розмірі 51 000 грн з позбавленням права обіймати посади у митних органах стоком на три роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку закрили обласний хоспіс
Сьогодні, 13:30
На Волині у центрі реабілітації дітей на коронавірус захворіли 5 вихованців та працівник
Сьогодні, 13:17
На Волині судили митника, який «забув» вказати у декларації чималу суму грошей
Сьогодні, 13:06
На Волині від коронавірусу помер 89-річний чоловік
Сьогодні, 12:59
У Володимирі через ремонт дороги – обмежений рух транспорту
Сьогодні, 12:42