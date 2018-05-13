На Волині судили митника, який «забув» вказати у декларації чималу суму грошей

Судили головного інспектора митного поста "Устилуг".Подаючи декларації особи за 2017 та 2018 роки, митник приховав наявність у нього рахунків у іноземному банку, на яких станом на 31 грудня 2016 року було 230 000 доларів США, а станом на 31 грудня 2017 року – майже 109 000 доларів, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.Луцький міськрайонний суд визнав нині уже ексмитника винним у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та призначив йому покарання у виді максимального штрафу, передбаченого санкцією ст. 366-1 ККУ, в розмірі 51 000 грн з позбавленням права обіймати посади у митних органах стоком на три роки.