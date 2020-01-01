Коронавірус виявили у двох волинян, які повернулися з Польщі
Сьогодні, 13:44
У двох волинян, які повернулися з Польщі, виявили коронавірусну інфекцію.
Про це йшлося у п’ятницю, 14 серпня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що станом на 13 серпня провели методом ПЛР тестування 500 особам. Зокрема тим, хто виїжджає і приїжджає з-за кордону і тим, хто виявив бажання обстежитися самостійно.
«У 12 із них виявили позитивні результати. Наприклад, обстежили 278 осіб, що підключені до додатку «Дій вдома». Серед них виявили 2 позитивні тести у людей, що прибули із Польщі. Позитивні результати також зафіксували у мешканців Луцька, Луцького району, Ківерців, Іваничівського району», - відзначила Янко.
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Про це йшлося у п’ятницю, 14 серпня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що станом на 13 серпня провели методом ПЛР тестування 500 особам. Зокрема тим, хто виїжджає і приїжджає з-за кордону і тим, хто виявив бажання обстежитися самостійно.
«У 12 із них виявили позитивні результати. Наприклад, обстежили 278 осіб, що підключені до додатку «Дій вдома». Серед них виявили 2 позитивні тести у людей, що прибули із Польщі. Позитивні результати також зафіксували у мешканців Луцька, Луцького району, Ківерців, Іваничівського району», - відзначила Янко.
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