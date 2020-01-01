На Волині жоден пацієнт з коронавірусом не потребує штучної вентиляції легень
Сьогодні, 17:33
Станом на 14 серпня на Волині жоден пацієнт із коронавірусом не підключений до апарату ШВЛ.
Про це йшлося у п’ятницю, 14 серпня, під час брифінгу в ОДА.
Заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Троханенко нагадав, що область по-новому поділили на карантинні зони.
На сьогодні завантаженість ліжок при рекомендованому не більше 50% становить 22,8%. До апарату штучної вентиляції легень не підключений жоден хворий, однак є ті, хто потребують кисневої терапії.
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«Якщо навіть у нас послаблення карантину, я прошу всіх віднестися до ситуації серйозно. Будь-ласка, дотримуйтеся всіх рекомендацій», - закликав він.
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Про це йшлося у п’ятницю, 14 серпня, під час брифінгу в ОДА.
Заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Троханенко нагадав, що область по-новому поділили на карантинні зони.
На сьогодні завантаженість ліжок при рекомендованому не більше 50% становить 22,8%. До апарату штучної вентиляції легень не підключений жоден хворий, однак є ті, хто потребують кисневої терапії.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: 30 волинян із коронавірусом потребують кисневої терапії
«Якщо навіть у нас послаблення карантину, я прошу всіх віднестися до ситуації серйозно. Будь-ласка, дотримуйтеся всіх рекомендацій», - закликав він.
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Коментарі 1
Так несамовито добре лікують чи такими невразливими є народжені на Волині?
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