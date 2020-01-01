На Волині жоден пацієнт з коронавірусом не потребує штучної вентиляції легень

Станом на 14 серпня на Волині жоден пацієнт із коронавірусом не підключений до апарату ШВЛ.Про це йшлося у п’ятницю, 14 серпня, під час брифінгу в ОДА.Заступник голови обласної державної адміністраціїнагадав, що область по-новому поділили на карантинні зони.На сьогодні завантаженість ліжок при рекомендованому не більше 50% становить 22,8%. До апарату штучної вентиляції легень не підключений жоден хворий, однак є ті, хто потребують кисневої терапії.«Якщо навіть у нас послаблення карантину, я прошу всіх віднестися до ситуації серйозно. Будь-ласка, дотримуйтеся всіх рекомендацій», - закликав він.