вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині жоден пацієнт з коронавірусом не потребує штучної вентиляції легень

На Волині жоден пацієнт з коронавірусом не потребує штучної вентиляції легень
Станом на 14 серпня на Волині жоден пацієнт із коронавірусом не підключений до апарату ШВЛ.

Про це йшлося у п’ятницю, 14 серпня, під час брифінгу в ОДА.

Заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Троханенко нагадав, що область по-новому поділили на карантинні зони.

На сьогодні завантаженість ліжок при рекомендованому не більше 50% становить 22,8%. До апарату штучної вентиляції легень не підключений жоден хворий, однак є ті, хто потребують кисневої терапії.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: 30 волинян із коронавірусом потребують кисневої терапії

«Якщо навіть у нас послаблення карантину, я прошу всіх віднестися до ситуації серйозно. Будь-ласка, дотримуйтеся всіх рекомендацій», - закликав він.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, апарат ШВЛ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Так несамовито добре лікують чи такими невразливими є народжені на Волині?
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Палили під покровом ночі: на Волині зловили «на гарячому» трьох селян
Сьогодні, 18:01
Лучанам розповіли, як отримати компенсацію замість «бебі-боксів»
Сьогодні, 17:40
На Волині жоден пацієнт з коронавірусом не потребує штучної вентиляції легень
Сьогодні, 17:33
У Луцьку у квартирі через ввімкнену праску сталася пожежа. ФОТО
Сьогодні, 17:15
У Луцьку небайдужі «здали» поліції п'яного водія
Сьогодні, 16:50
Схожі новини
Волинська лікарня придбала другий апарат штучної вентиляції легень Волинська лікарня придбала другий апарат штучної вентиляції легень
08 червень, 12:10
Допомога від нардепа Степана Івахіва: у волинських лікарнях з’явилися такі ж апарати ШВЛ, як в найкращих клініках Ізраїлю. ФОТО Допомога від нардепа Степана Івахіва: у волинських лікарнях з’явилися такі ж апарати ШВЛ, як в найкращих клініках Ізраїлю. ФОТО
25 травень, 17:10
Чотири людини на Волині – на апаратах ШВЛ через коронавірус Чотири людини на Волині – на апаратах ШВЛ через коронавірус
06 травень, 13:00
У волинському будинку для літніх людей COVID-19 виявили у 7 осіб У волинському будинку для літніх людей COVID-19 виявили у 7 осіб
Сьогодні, 15:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція Волині шукає патрульних
Сьогодні, 18:45
 0
У волинянина з господарської споруди викрали скутер
Сьогодні, 18:20
 0
Палили під покровом ночі: на Волині зловили «на гарячому» трьох селян
Сьогодні, 18:01
 0
Лучанам розповіли, як отримати компенсацію замість «бебі-боксів»
Сьогодні, 17:40
 0
На Волині жоден пацієнт з коронавірусом не потребує штучної вентиляції легень
Сьогодні, 17:33
 0
Медіа
відео
1/8