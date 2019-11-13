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У «Волині» буде новий тренер, – ЗМІ

У «Волині» буде новий тренер, – ЗМІ
Головному тренеру «Волині» Андрію Тлумаку не вибачили два поспіль прольоти повз Українську Прем'єр-Лігу.

Про це пише Район.Спорт з посиланням на Fan-project Volyn

«З Тлумаком співпрацю не продовжуватимуть, також під питанням співпраця із Валентином Кошельником. На головного у команді претендує черга кандидатів. Оскільки міжсезоння надзвичайно коротке, питання вирішать найближчими днями. За участі дуууже широкого кола осіб», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що луцька "Волинь" програла головному конкуренту за вихід в Прем'єр-Лігу "Минаю". Матч фінального 30-го туру відбувся у селищі Минай на Закарапатті і закінчився із рахунком 1:0. Попри прем'єр-лігові амбіції, наступний сезон "хрестоносці" знову гратимуть у Першій лізі.




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Теги: команда, Волинь, футбол, Андрій Тлумак
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Коментарі 1
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ну нарешті...Василь Сачко як варіант.Любить Луцьк не тількі на словах.Дружина і діти живуть у нашому місті.
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