У «Волині» буде новий тренер, – ЗМІ





Про це пише



«З Тлумаком співпрацю не продовжуватимуть, також під питанням співпраця із Валентином Кошельником. На головного у команді претендує черга кандидатів. Оскільки міжсезоння надзвичайно коротке, питання вирішать найближчими днями. За участі дуууже широкого кола осіб», – йдеться у дописі.



Нагадаємо, що









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головному тренеру «Волині» Андрію Тлумаку не вибачили два поспіль прольоти повз Українську Прем'єр-Лігу.Про це пише Район.Спорт з посиланням на Fan-project Volyn«З Тлумаком співпрацю не продовжуватимуть, також під питанням співпраця із Валентином Кошельником. На головного у команді претендує черга кандидатів. Оскільки міжсезоння надзвичайно коротке, питання вирішать найближчими днями. За участі дуууже широкого кола осіб», – йдеться у дописі.Нагадаємо, що луцька "Волинь" програла головному конкуренту за вихід в Прем'єр-Лігу "Минаю" . Матч фінального 30-го туру відбувся у селищі Минай на Закарапатті і закінчився із рахунком 1:0. Попри прем'єр-лігові амбіції, наступний сезон "хрестоносці" знову гратимуть у Першій лізі.

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